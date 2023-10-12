Завершились съемки детектива «Последний из стаи» с Иваном Оганесяном в главной роли

В Минске завершились съемки остросюжетного детектива «Последний из стаи», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ООО «Первая студия» по заказу телеканала НТВ. Главную роль в картине исполнил Иван Оганесян, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ».
фото: PR «Киностудия КИТ»
«Жанр нашей истории мы изначально определили не как боевик в чистом виде, а остросюжетную драму. Преступления совершаются не только в поле уголовного кодекса. Герои наши нарушают границы морали в первую очередь. Ну и наказание несут не по УК, а по законам кармы, судьбы ну или бумеранга, если угодно. Драму в нашей истории мы не скрывали. Делали ее выразительной и рельефной. По истории в наше время происходит развязка драматической ситуации, которая началась еще четверть века назад, когда герои были молоды», – отмечает режиссер Сергей Гиргель.
Майор Панфилов (Иван Оганесян) и система, которой он служит, – понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на чёрное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнётся никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него – это стая, а стаи он ещё с юности ненавидит.
Новое расследование ведет Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придётся: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также всё то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. И теперь у него появляется возможность отдать долги тем, кого он любил.
Светлана Антонова сыграла сотрудника правоохранительных органов и возлюбленную главного героя. По словам актрисы, ее героиня – «очень целеустремленная женщина». «Она долгое время работает в мужском коллективе и скрывает свои чувства и отношения. Достаточно замкнутая, она хранит и таит свою любовь к главному герою, потому что ее нельзя показывать при подчиненных. Она смелая, всегда готова прийти на выручку, обладает обостренным чувством справедливости. Именно это чувство сближает ее с главным героем, на протяжении всей истории они пытаются бороться за правду», – говорит Антонова.
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