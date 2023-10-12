«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января

Фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в широкий российский прокат 18 января 2024 года, сообщает дистрибьютор картины «НМГ Кинопрокат».
фото: Компания "Метрафильмс"
По сюжету во время Великой Отечественной вoйны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Все они – еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое вoйна. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.
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