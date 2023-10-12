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«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января

12 октября
2023 год

Новости кино >>
12 октября 2023
Фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего выйдет в широкий российский прокат 18 января 2024 года, сообщает дистрибьютор картины «НМГ Кинопрокат».

«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января
фото: Компания "Метрафильмс"

По сюжету во время Великой Отечественной вoйны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных девушек-летчиц, среди которых героини, сыгранные Анастасией Талызиной и Аглаей Тарасовой. Все они – еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимают, что такое вoйна. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что они не хуже мужчин.

Также в фильме сыграли Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина, Мария Мельникова. Производством занимались кинокомпании METRAFILMS и «Амедиа Продакшн» при поддержке Первого канала, Фонда Кино, Фонда «Кинопрайм», Киностудии «Ленфильм» и Комитета по культуре города Санкт-Петербурга.

Мировая премьера «Воздуха» состоится в Основном конкурсе 36-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдет с 23 октября по 1 ноября.
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«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января фотографии
«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января фотографии
«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января фотографии
«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января фотографии
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