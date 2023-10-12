Лучшими актерами года молодежь назвала Александра Петрова и Павла Прилучного

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил народный рейтинг лучших российских актеров и актрис, кинофильмов и телесериалов уходящего года, сделанный в партнерстве с премией «Народная марка».
фото: "Вызов"
Так, лучшими российскими фильмами опрошенные ожидаемо назвали «Чебурашку» и «Вызов» (11% и 9% от числа давших содержательный ответ). Вопрос о лучшем российском телесериале вызвал затруднения более чем у половины респондентов, однако в числе содержательных ответов фигурировали «След» (3%), не выходивший в этом году и не являющийся российским сериал «Пес» (2%), «Первый отдел» (2%), «Доктор Краснов» (2%), «Папины дочки. Новые» (2%).
Заслуги Константина Хабенского в кинематографе чаще отмечают женщины (15% vs 7% среди мужчин) и граждане 35–44 лет (18%), Сергея Бурунова — мужчины (10% vs 3% среди женщин) и 25–34-летние (20%). Лучшие актеры года, по версии российской молодежи (18–24 лет), — Александр Петров (26%) и Павел Прилучный (21%).
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