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Лучшими актерами года молодежь назвала Александра Петрова и Павла Прилучного

12 октября
2023 год

Новости кино >>
12 октября 2023

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил народный рейтинг лучших российских актеров и актрис, кинофильмов и телесериалов уходящего года, сделанный в партнерстве с премией «Народная марка».

Лучшими актерами года молодежь назвала Александра Петрова и Павла Прилучного
фото: "Вызов"

Так, лучшими российскими фильмами опрошенные ожидаемо назвали «Чебурашку» и «Вызов» (11% и 9% от числа давших содержательный ответ). Вопрос о лучшем российском телесериале вызвал затруднения более чем у половины респондентов, однако в числе содержательных ответов фигурировали «След» (3%), не выходивший в этом году и не являющийся российским сериал «Пес» (2%), «Первый отдел» (2%), «Доктор Краснов» (2%), «Папины дочки. Новые» (2%).

Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд входят в тройку лучших актеров года по версии россиян (12% и по 11% соответственно от числа давших содержательный ответ). По 6% голосов получили Сергей Бурунов и Александр Петров. По 4% набрали Никита Михалков, Павел Прилучный и Евгений Миронов, по 3% – Данила Козловский, Дмитрий Певцов, Федор Бондарчук, Дмитрий Нагиев, Игорь Петренко и Михаил Пореченков.

Заслуги Константина Хабенского в кинематографе чаще отмечают женщины (15% vs 7% среди мужчин) и граждане 35–44 лет (18%), Сергея Бурунова — мужчины (10% vs 3% среди женщин) и 25–34-летние (20%). Лучшие актеры года, по версии российской молодежи (18–24 лет), — Александр Петров (26%) и Павел Прилучный (21%).

Актрисой года была названа Юлия Пересильд (11% от числа давших содержательный ответ), тогда как еще год назад она не входила даже в пятерку «лучших» (2022 г. — 2%). Светлана Ходченкова, как и годом ранее, расположилась на второй строчке (5%), следом идут Екатерина Гусева (4%) и лидер рейтинга 2022 года Елизавета Боярская (4%). Последнюю, кстати, чаще называли мужчины (9% против 1% женщин). В списке лучших актрис 2023 года, по версии россиян, встречаются также Мария Куликова, Любовь Аксёнова, Анна Ковальчук и Ирина Пегова – они набрали по 3% голосов.
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