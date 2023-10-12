Глафира Тарханова и Диана Арбенина сыграют главные роли во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие»

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У старшей категории лидируют Константин Хабенский и Владимир Машков

Лучшими актерами года молодежь назвала Александра Петрова и Павла Прилучного

Главные роли в фильме сыграли Аглая Тарасова и Анастасия Талызина

«Воздух» Алексея Германа-младшего выйдет в прокат 18 января

Завершились съемки детектива «Последний из стаи» с Иваном Оганесяном в главной роли

12 октября

Показать то, что скрыто: инопланетное вторжение в трейлере аниме «Боевой отряд «Полный провал»

Иногда защита Земли — это просто рейтинговое шоу