Глафира Тарханова и Диана Арбенина сыграют главные роли во втором сезоне сериала «Обоюдное согласие»

«“Обоюдное согласие” — похоже, первая вертикальная франшиза на нашем рынке. Второй сезон ни сюжетом, ни артистами не связан с предыдущим. Объединяет сезоны тема справедливости для женщины в современном обществе. Важно, что режиссером-постановщиком является Валерия Гай Германика, которая без сомнений вновь создаст яркий, неожиданный и интересный проект. Первый сезон был в сильной степени экспериментом, и я благодарен платформе KION и Игорю Мишину за доверие и возможность продолжить проект», – отмечает генеральный продюсер компании Mediaslovo, которая вместе с KION занимается производством сериала, Данила Шарапов.
Сюжет второго сезона начинается с убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрение моментально падает на его жену Марину: все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз – и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна и правозащитница Ида.
«”Обоюдное согласие-2” — для меня страшно интересный проект! А еще это большая ответственность: как и в первом сезоне, мы поднимаем острые важные социальные темы, которые касаются каждого. Возможно, кому-то наш проект поможет изменить свою жизнь к лучшему», – говорит исполнительница главной роли Глафира Тарханова.
«Сериал “Обоюдное согласие” стал успешным популярным проектом, громко прозвучавшим не только среди зрителей, но и в среде критиков. Это абсолютно смелое, бескомпромиссное высказывание о природе насилия над женщиной, его недопустимости и о методах, к которым жертвам насилия приходится прибегать, чтобы иметь возможность себя защитить. “Обоюдное согласие - 2” исследует тему еще более острую — это домашнее насилие и тот ад, который годами переживают женщины, зависимые от супруга и от своего статуса приличной замужней женщины с детьми. Свое высказывание Валерия Гай Германика и сценаристы сериала снова облекают в жанр хитро устроенного детектива», – заключает генеральный продюсер KION Игорь Мишин.
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