Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» выйдет 26 октября

12 октября
2023 год

Новости кино >>
12 октября 2023
Драма «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» – шоураннера Александры Ремизовой и режиссера Евгения Стычкина – выйдет в онлайн-кинотеатре Кинопоиск 26 октября, сообщает пресс-служба стриминга.

Сериал «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» выйдет 26 октября
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя — выпускники московской школы, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы на будущее, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом: хорошо ли они знали своих детей?

До произошедших событий ребята считали себя совсем взрослыми и решали проблемы самостоятельно, но теперь, впервые за долгое время, они должны откровенно поговорить со своими родителями. Лишь один герой не ждёт поддержки и уже давно принимает решения сам по себе — это Антон (Григорий Верник), с появления которого, как говорят одноклассники, всё и началось.

В сериале сыграли Ольга Сутулова, Елизавета Боярская, Евгений Санников, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Алёна Бондарчук, Мария Майкова, а также молодые артисты Софья Аржаных, Илья Виногорский, Катя Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов и Сергей Городничий. Роль следователя исполнил Артём Быстров, директора — Виктория Толстоганова, а психолога — Анна Завтур.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Секс. До и после», «ФК Родина», финал «Реальных пацанов»
Горный лук с ароматным сердцем: 10 фильмов из Центральной Азии
Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона
В конкурс фестиваля «Новый сезон» включены новые работы Юрия Мороза, Карена Оганесяна и Евгения Стычкина
Звоните Фишеру: как изменились российские сериалы за пять лет
«Нулевой пациент» назван лучшим сериалом II Национальной премии интернет-контента
«Капельки здоровья»: Евгений Стычкин, Лиза Шакира и Аскар Ильясов озвучили аудиосказку для детей, живущих с ВИЧ
«Нулевой пациент» и «Чемпион мира» оказались в числе финалистов Второй Премии ИРИ
Компания «Среда» подписала договор на эксклюзивное производство сериалов для Okko
Никита Ефремов: «В первую очередь, признание хорошо бы получить от самого себя»
От «Анны-детективъ 2» до «13 клинической»: все номинанты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за два года
«Пелевин» и «Нулевой пациент» получили национальную премию «Большая цифра»
«Елизавета», «13 клиническая» и «Почка» номинированы на Десятую Премию АПКиТ
Иван Янковский и Евгений Миронов признаны лучшими актерами на «Золотом орле»
Сериалы «Художник» и «Алиби» получили премии «Золотой орел»
«Золотого орла» за лучший фильм 2022 года получил «Чемпион мира»
Приятно познакомиться: Марк Эйдельштейн, Дженна Ортега и Лиза Шакира
Всё не так однозначно: «Нулевой пациент» — сериал о том, как умирает страна, пока все спят
Сериал «Нулевой пациент» о вспышке эпидемии ВИЧ в СССР покажут на Первом канале
«Оливье и роботы»: Всё, как у людей
персоны
Софья АржаныхАлёна Бондарчук (II)Елизавета БоярскаяКирилл БуханцевАртём БыстровГригорий ВерникИлья ВиногорскийЕкатерина Воронина (II)Сергей ГородничийАнна ЗавтурМария МайковаСавелий НаумовИрина ПаутоваАлександра Ремизова (II)Ксения РябинкинаЕвгений СанниковЕвгений СтычкинОльга СутуловаВиктория ТолстогановаСергей Уманов
фильмы
Нулевой пациентЦикады

фотографии >>
Сериал «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» выйдет 26 октября фотографии
Сериал «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» выйдет 26 октября фотографии
Сериал «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» выйдет 26 октября фотографии
Сериал «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» выйдет 26 октября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Панасян
10 октября ушёл из жизни актёр Леонид Панасян.
Юлиан Панич
9 октября ушёл из жизни актёр Юлиан Панич.
Михаил Голубович
9 октября ушёл из жизни актёр Михаил Голубович.
Евгений Сумин
9 октября ушёл из жизни актёр Евгений Сумин.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Наталья Кудряшова
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Массимо Гини
Хью Джекман
Катрин Журдан
Софи фон Кессель
Клементин Селари
Дэвид Трелфолл
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Молодой папа
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Италия, США, 2022
Исчезнувшая в звёздах
детектив, комедия, криминальный фильм
Китай, 2022
Вася не в себе
комедия
Россия, 2023
Иди ко мне, детка
драма, комедия
США, 2023
Клетка ищет птицу
драма
Франция, Россия, 2023
Кошмары лунного сада
драма, фильм ужасов, фэнтези
США, 2022
Папа, не звезди!
комедия
Франция, 2023
Уличные танцы. Мировой уровень
мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Выжившая
триллер
США, 2023
Паранормальное. Страна призраков
триллер, фильм ужасов
США, 2023
Повезло с братом!
драма, комедия, мелодрама
Южная Корея, 2018
Слежка
фильм ужасов
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен