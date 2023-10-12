Сериал «Цикады» от создателей «Нулевого пациента» выйдет 26 октября

Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя — выпускники московской школы, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы на будущее, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом: хорошо ли они знали своих детей?
До произошедших событий ребята считали себя совсем взрослыми и решали проблемы самостоятельно, но теперь, впервые за долгое время, они должны откровенно поговорить со своими родителями. Лишь один герой не ждёт поддержки и уже давно принимает решения сам по себе — это Антон (Григорий Верник), с появления которого, как говорят одноклассники, всё и началось.
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