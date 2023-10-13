Дмитрий Дюжев, Егор Бероев и Галина Польских стали «Родными людьми»

Премьера альманаха «Родные люди
», который объединяет восемь историй про отношения близких людей с путешествием на 20 лет назад, состоится 17 октября в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), сообщает пресс-служба проекта.
Героями сериала стали также города, где разворачиваются события, — это Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва, а также Крым. Родных людей сыграли звезды российского театра и кино — Андрей Соколов
, Дмитрий Дюжев
, Алексей Макаров
, Камиль Ларин
, Елена Захарова
, Галина Польских
, Игорь Миркубанов
, Александр Семчев
, Егор Бероев
, Александра Ребенок
, Дмитрий Куличков
, Иван Злобин
, Олег Газманов
, Сергей Чонишвили
, Эра Зиганшина
и другие.
Производством сериала занимается Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Художественным консультантом сериала выступил известный режиссер Константин Богомолов
, а сняли новеллы режиссеры Олег Асадулин
, Андрей Лукашевич
, Дмитрий Губарев
, Овез Нарлыев
, Алина Верипя
, Александр Котт
. Продюсеры проекта — Тимофей Носков
, Жан Просянов
, Татьяна Воронина
, Ванда Криницкая
и Александр Просянов
.
Альманах состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей…
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