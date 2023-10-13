Юлия Снигирь займется «Танго»

«"Танго" — наша первая совместная работа с режиссером Сергеем Сенцовым, постановщиком сериала «1703», одного из самых необычных проектов среди онлайн-платформ. В проекте мы также уделяем много внимания визуальной составляющей и хореографии героев, однако на первом месте, конечно, сценарий — тонкий и ироничный рассказ о том, как человек в зрелом возрасте может измениться, и смогут ли эти перемены стать началом новой жизни», – отмечает Валерий Тодоровский.
Нора — успешная бизнес-леди со стальной хваткой не только в работе, но и в семейных отношениях. Идеально выстроенная система ее жизни рушится, когда внезапно умирает любимый муж Ваня. Известие о смерти сопровождается не менее шокирующей информацией: у Вани была «вторая жизнь». Он изменял жене неожиданно оригинально – тайно занимался танго и встречался с женщиной-тренером по танго — страстным танцем, который является полной противоположностью четкой и жестко структурированной жизни с Норой. Пытаясь разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго, которая сначала кажется ей местом встречи людей с низкой социальной ответственностью. Но в итоге именно этот красочный мир подталкивает Нору к переменам и знакомству с самой собой, а также помогает пролить свет на непроясненные моменты ее жизни с Ваней, который стал приходить к ней после своей смерти, отражаясь в зеркалах.
«Моя героиня Нора — женщина строгая, холодная, уверенная в том, что у нее все под контролем. Но оказывается, что вне ее контроля долгие годы был самый близкий ей человек, муж Ваня, с которым Нора вместе с молодых лет. Это становится серьезным испытанием для героини, и, конечно, у испытания есть последствия в виде перемен. Но мне нравится, что в «Танго» все устроено намного тоньше, и героиня не просто так хватается за перемены и начинает жить новой жизнью. Меняться сложно — и с этими трудностями Норе предстоит иметь дело», – говорит актриса Юлия Снигирь.
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