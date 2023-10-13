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Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Мила Ершова окажутся на «Улице Шекспира»

13 октября
2023 год

Новости кино >>
13 октября 2023
Актер Дмитрий Чеботарев вновь поработает с командой сериала «Райцентр», исполнив главную роль в новом проекте режиссера Данила Чащина «Улица Шекспира», который снимается компанией «Среда» в рамках контакта с онлайн-кинотеатром Okko, сообщает пресс-служба платформы.

Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Мила Ершова окажутся на «Улице Шекспира»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По сюжету успешная жизнь московского адвоката Михаила (Чеботарев) переворачивается за один день – в его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана (Елизавета Юрьева). Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну (Полина Гухман), после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить его главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой. Михаю предстоит ответить себе на вопрос – кто же он на самом деле, и где его дом – в таборе или в Москве.

«В "Улице Шекспира" очень классный сеттинг: мы заходим на территорию цыганского народа, но с серьезным погружением. Будет и верховая езда, и национальные танцы, и цыганский язык – вот это в первую очередь мне было интересно. А потом мой персонаж, режиссер, продюсеры – всё в совокупности создало такой привлекательный мир, от которого невозможно было отказаться. И сама тема – то, что прошлое не отпускает, то, что ничто не проходит бесследно – для меня это было при прочтении сценария очень болезненно и живо. Потому что я сам не был в своем родном городе уже лет так 13-14, и мне было очень интересно на территории этого материала вернуться обратно, как персонажу. И посмотреть, что изменилось, а что осталось неизменным – на самом деле, ничего не изменилось, и всё осталось неизменным», – говорит Чеботарев.

Помимо него, Юрьевой и Гухман в сериале также играют Игорь Золотовицкий, Игорь Грабузов, Игорь Черневич, Павел Ворожцов, Мария Лисовая, Мила Ершова и другие.

«Таких сценариев я еще не читала: на эту тему, вокруг таких людей — это что-то необычное, новая жизнь. Я люблю такие истории: динамичные, яркие, где есть, что поиграть. Где события очень острые, на грани жизни и смерти, но при этом вызывают у зрителей и актеров чувство, что это действительно могло произойти. Моя героиня – дочка мэра. Внешне кажется, что она веселая, легкая, но на самом деле должность отца возлагает на нее ответственность, это ее сильно тяготит, и в какой-то момент в ее жизни появляется ром, который меняет её жизнь. Я играю не цыганку, и моя героиня удивляется всему этому отдельному миру. То, с каким удивлением она смотрит на происходящее в этой семье, с таким же удивлением и я читала сценарий, узнавая правила их жизни. Я буду проходить этот путь вместе с ней», – отмечает Мила Ершова.

Съемки сериала «Улица Шекспира» пройдут в Москве и Кавказских Минеральных водах. Премьера состоится в 2024 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
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Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Мила Ершова окажутся на «Улице Шекспира» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Мила Ершова окажутся на «Улице Шекспира» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Мила Ершова окажутся на «Улице Шекспира» фотографии
Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Мила Ершова окажутся на «Улице Шекспира» фотографии
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