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Анастасия Безбородова попытается вырваться из-под опеки мужа

13 октября
2023 год

Новости кино >>
13 октября 2023
На телеканале «Dомашний» завершились съемки мелодрамы «Я не твоя» с Анастасией Безбородовой, Иваном Бровиным и Александром Суворовым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Анастасия Безбородова попытается вырваться из-под опеки мужа
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

Муж тридцатилетней Маши, успешный бизнесмен Виктор Поливанов, использует любой повод, чтобы унизить жену. Она готова это терпеть ради семьи и детей, но проблемы с 9-летним сыном Сашей заставляют её взглянуть на свою жизнь по-новому – теперь она готова вырваться из-под опеки мужа. Виктор, осознав это, становится опасным противником, грозясь отсудить детей. На пути к своей новой жизни Маша встречает Алексея, которому тоже придётся сделать непростой выбор.

«Моя героиня – любящая и верная жена, но вся её жизнь проходит в тени мужа. Ему совершенно неважно, о чём мечтает она. Трагические события приводят Марию к осознанности и одиночеству. Но это не так плохо, ведь она наконец чувствует себя свободной и независимой», – отмечает Анастасия Безбородова.

Александр Суворов уверен, что мелодраму нельзя назвать легкой историей: «Этот проект поднимает множество важных тем: взаимоотношения отцов и детей, взаимоотношения полов, столкновение мировоззрений, обретение силы, решение проявлять себя по-другому под гнётом сложных обстоятельств. Основная философия здесь лично для меня – "Всё, что нас не убивает, делает сильнее"».
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Анастасия Безбородова попытается вырваться из-под опеки мужа фотографии
Анастасия Безбородова попытается вырваться из-под опеки мужа фотографии
Анастасия Безбородова попытается вырваться из-под опеки мужа фотографии
Анастасия Безбородова попытается вырваться из-под опеки мужа фотографии
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