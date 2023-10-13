Анастасия Безбородова попытается вырваться из-под опеки мужа

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Режиссерский дебют Дарьи Мороз с россыпью звезд отечественного кино в кадре

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Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового

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Не только Вася не в себе: 5 фильмов про обмен телами

Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью