Юбилей Сергея Безрукова отметят документальным фильмом, снятым его женой

Юбилей Сергея Безрукова, который 18 октября отпразднует 50-летие, отметят документальным фильмом «Чье сердце бьется громче», снятом женой актер, режиссером Анной Матисон и произведенном «Кинокомпанией Сергея Безрукова» при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Четырехсерийную версию картины покажут 18 октября в онлайн-кинотеатре Okko, а телепремьера полнометражной версии состоится 21 октября в эфире Первого канала, сообщает пресс-служба последнего.
фото: Пресс-служба Первого канала
«Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», – говорит Анна Матисон.
Документальный фильм снят в жанре атмосферного портрета-наблюдения. Бэкстейдж со съемочных площадок 10 фильмов, репетиции 7 спектаклей, хроника театра, семейный архив, включая восстановленные кадры студенческих работ с 16-летним Сергеем Безруковым. У зрителей есть возможность увидеть, из чего складываются будни артиста, из каких деталей рождаются образы персонажей и идеи новых спектаклей – изо дня в день, из года в год. Вместе с актером зрители перемещаются с одной съемочной площадки на другую, затем – в репетиционный зал театра, из кулис – на сцену, оттуда – во ВГИК. Занятия со студентами – и снова в дорогу: гастроли, переезды, перелёты, сменяющиеся города, зрители. Не останется за кадром и всё, чем наполнена жизнь Безрукова между съемками и театром: здесь и работа на телевидении, и сотрудничество с благотворительным фондом, выступления с симфоническим оркестром, а также любимое детище - рок-группа.
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