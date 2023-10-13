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Юбилей Сергея Безрукова отметят документальным фильмом, снятым его женой

13 октября
2023 год

Новости кино >>
13 октября 2023
Юбилей Сергея Безрукова, который 18 октября отпразднует 50-летие, отметят документальным фильмом «Чье сердце бьется громче», снятом женой актер, режиссером Анной Матисон и произведенном «Кинокомпанией Сергея Безрукова» при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Четырехсерийную версию картины покажут 18 октября в онлайн-кинотеатре Okko, а телепремьера полнометражной версии состоится 21 октября в эфире Первого канала, сообщает пресс-служба последнего.

Юбилей Сергея Безрукова отметят документальным фильмом, снятым его женой
фото: Пресс-служба Первого канала

«Конечно, я не могу быть объективным, холодным наблюдателем в этой истории. Но это и не требовалось, скорее наоборот. Сам жанр фильма-портрета от первого лица интересен только тогда, когда герой тебе доверяет, говорит то, что на самом деле думает. И вот эта субъективность делает его интересным», – говорит Анна Матисон.

Документальный фильм снят в жанре атмосферного портрета-наблюдения. Бэкстейдж со съемочных площадок 10 фильмов, репетиции 7 спектаклей, хроника театра, семейный архив, включая восстановленные кадры студенческих работ с 16-летним Сергеем Безруковым. У зрителей есть возможность увидеть, из чего складываются будни артиста, из каких деталей рождаются образы персонажей и идеи новых спектаклей – изо дня в день, из года в год. Вместе с актером зрители перемещаются с одной съемочной площадки на другую, затем – в репетиционный зал театра, из кулис – на сцену, оттуда – во ВГИК. Занятия со студентами – и снова в дорогу: гастроли, переезды, перелёты, сменяющиеся города, зрители. Не останется за кадром и всё, чем наполнена жизнь Безрукова между съемками и театром: здесь и работа на телевидении, и сотрудничество с благотворительным фондом, выступления с симфоническим оркестром, а также любимое детище - рок-группа.

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персоны
Сергей БезруковАнна Матисон
фильмы
Чьё сердце бьётся громче

фотографии >>
Юбилей Сергея Безрукова отметят документальным фильмом, снятым его женой фотографии
Юбилей Сергея Безрукова отметят документальным фильмом, снятым его женой фотографии
Юбилей Сергея Безрукова отметят документальным фильмом, снятым его женой фотографии
Юбилей Сергея Безрукова отметят документальным фильмом, снятым его женой фотографии
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