Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

Казалось, что «Судзумэ»
закрыла все двери и закончила с прокатом, но не тут-то было: хит Макото Синкая
возвращается в 200 кинотеатров США и Канады для новых подвигов. Тем временем в японский повторный прокат выходит «Синий гигант»
с улучшенным монтажом, а совсем скоро, 18 октября, в магазинах появится DVD-диски с этим музыкальным джазовым сэйнэном
. Пока аниме «Поднятие уровня в одиночку»
готовится к январскому релизу, на родине оригинальной манхвы
в Южной Корее приступают к съемкам игровой экранизации. «Магическая битва
» вновь станет мюзиклом: новое представление с песнями и плясками по новым аркам сёнэн
-хита (в том числе про Сибую) появится на подмостках Японии в декабре. Официальный YouTube-канал «Ван-Писа
» показывает
нулевой эпизод OVA «Жестокий мир
» — в течение трех месяцев, но без субтитров. 10 октября все ценители сёнэна праздновали день рождения «Наруто»
: в честь именинника проводится фестиваль
, а еще поздравили великого синоби трогательным роликом:
Заслуженная сэйю Масако Нодзава
получила приз имени Кана Кикути
(известный японский писатель) за вклад в национальную культуру: Нодзава-сан подарила голос Хаято из «Летающего корабля-призрака
», Сону Гоку из «Драконьего жемчуга
» и титульному «Китаро с кладбища
». Старший вице-президент аниме-отдела Warnes Bros. Джейсон ДеМарко
ответственно заявил, что больше никакого «Фури-Кури»
не будет: хоть в Adult Swim
и довольны рейтингами «Шугейза»
с «Гранжнм»
, но на продолжение можно не рассчитывать. В декабре появится 200-страничный артбук по «Семье шпиона»
, от начала и до конца наполненный артами
с приключениями Форджеров. Если этого мало, то вот еще свежий ваку-ваку-трейлер симулятора жизни Анечки SPYxANYA: Operation Memories
:
Crunchyroll
выйдет на новый уровень: в рамках расширения аниме-экспансии стриминг-сервис получит канал на американском телевидении, демонстрирующий людям японскую анимацию в режиме 24/7. «Ангела по соседству»
от Project No.9
(«Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком
», «Побрился. Затем привел домой старшелкассницу
»), кто бы сомневался, продлили на второй сезон. Nippon Animation
(«Охотник х Охотник
», «Госпожа Умница
») не отстает и тоже дарует рейтинговому сериалу «Синий оркестр»
продолжение. Го Танабэ
, большой поклонник Говарда Филлипса Лавкрафта
, запускает новую мангу «Рассказы о Стране снов
», тоже по мотивам произведений мэтра. Манга «Игра Дарвина»
заканчивается после 125 главы: финальный 30 выпуск отправится на прилавки 5 января 2024 года.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о сериале «Боевой отряд «Полный провал»
или о прелести маджонга
в «Пути пона»
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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Главные аниме-премьеры, которые развеют осенний сплин
На YouTube-канале TOHO Animation
вышел первый минутный эпизод спин-оффа филосовского фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен
».
Мини-сериал посвящен повседневной жизни тысячелетней эльфийки и её друзей, а также магии и заклинаниям, которые Фрирен
собирает в путешествиях. Над проектом работает творческая группа
и сэйю
оригинального аниме, а дизайн чиби
-персонажей выполнен художницей Mebachi
, известной по работе над «Фури-кури: Прогрессив
» и «Руки прочь от кинокружка
».
Премьера сериала «Провожающая в последний путь Фрирен» от студии Madhouse
(«Идеальная грусть
», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде
») состоялась 29 сентября, и первый эпизод длился целых два часа.
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«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — о дружбе эльфийки и паладина
«Закусочная» Форбиддена Сибукавы
, анонсированная этим летом
, откроется в январе 2024-го. Промороликом студия PuYUKAI
(«Вечера с кошкой
», «Крохотная Гаргантия
») пока не порадовала, но есть постер
.
Ни один шикарный ресторан не подарит такой домашней и дружественной атмосферы, какая царит в баре на задворках оживленного делового района Сусукино. А уж какими душевными, трогательными и порой комично-нелепыми жизненными ситуациями делятся завсегдатаи и случайные посетители с владельцами лавки!
Режиссером и сценаристом заявлен Минору Асина
(«Девушки-кайдзю
»), персонажей придумывает Toyama
, а музыкальное сопровождение возложено на Сёту Коваси
(«Низкоквалифицированный ниндзя
»).
В ролях:
Акэми — Риэ Такахаси
(Ай Хосино
из «Звездного дитя
»).
Бусуэ — Кимико Сайто
(Мики Сиба
из «Сатаны на подработке!
»).
Ямада — Ёхэй Адзаками
(титульный Рон
из сериала «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив
»).
Брат Тацу — Фукуси Отиай
(Усио Аракава
из «Чистого звука
»).
Морита — Рёта Ивасаки
(Киминобу Когурэ из «Коронного броска
»).
Кадзама — Дзюн Фукусима
(Тикара Ота из «Опасности в моём сердце
»).
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Реальные места в аниме
К 40-летию оригинальной манги «Драконий жемчуг»
студия Toei Animation
(«Ван-Пис
», «Красавица-воин Сейлор Мун
») анонсировала новый сериал Dragon Ball Daima
. Более подробная информация будет объявлена чуть позже.
Это совершено новая история: Сон Гоку и его друзья в результате заговора становятся уменьшенными чиби-версиями себя и отправляются в новый мир. Чтобы компенсировать миниатюрный рост, мальчик с обезьяньим хвостом вновь будет использовать в бою мистический посох Нёй-Бо.
Создатель манги Акира Торияма
принял самое активное участие в разработке дизайна персонажей, иллюстраций, а также написал все новые эпизоды для сериала.
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«Ван-Пис: Красный» — еще один культовый сёнэн
На официальном сайте аниме «Тотто у окна»
от студии Shin-Ei Animation
(«Озорная Такаги
», «Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты
»), основанного на мемуарах Тэцуко Куроянаги
, вышел новый трейлер (смотрите у нас с русскими субтитрами!). Вспомнить, что было в предыдущем ролике, можно здесь
. Прокат в японских кинотеатрах стартует 8 декабря.
Шестилетняя Тотто-тян учится в необычной школе «Томоэ», расположенной на юго-западе Токио. Под руководством директора Сосаку Кобаяси, придерживающегося нестандартного подхода к обучению, проблемная и озорная девчонка превращается в уверенную и успешную ученицу.
Тематическую песню Ano ne
исполнит Aimyon
(«Связанные миры
»), а к Лилиане Оно
, озвучивающей Тотто, присоединятся:
Директор Сосаку Кобаяси — Кодзи Якусё
(дедушка из «Мирая из будущего
»).
Отец Тотто — Сюн Огури
(Кэйсукэ Суга из «Дитя погоды
»).
Мать Тотто — Анна Ватанабэ
(Оэй из «Мисс Хокусай
»).
Учительница Оиси — Карэн Такидзава
(медсестра из «Одинокого замка в Зазеркалье
»).
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Неунывающая оптимистка «Мангака Марина попадает в Камелот»
Анонсированный
в марте сай-фай-сериал «Металлическая Руж»
от студии Bones
(«Мемуары Ванитаса
», «Её заветное желание
») обзавелся новым промороликом. Старт аниме намечен на первый зимний месяц.
Гиноид Руж вместе с патронессой Наоми отправляются на Марс, чтобы устранить Бессмертную Девятку — группу андроидов, неугодных правительству. На роль протагонистки утверждена Юмэ Миямото
(Риса Хигути из сериала «Гены искусственного интеллекта
», Ластер Колл
из «Слишком милого кризиса
»), а Томоё Куросава
(Ая Риндо
из «Фарса из убийства девушки-нежити
», Амия из «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
») озвучит Наоми Ортманн.
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«Гридмен» — сериал с монстрами и роботами, который ломает ожидания
Бонус
: 7-метровое копье Лонгина из «Евангелиона»
в парке Токива (Убэ, префектура Ямагути).
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