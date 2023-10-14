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Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

14 октября
2023 год

Новости кино >>
14 октября 2023
Казалось, что «Судзумэ» закрыла все двери и закончила с прокатом, но не тут-то было: хит Макото Синкая возвращается в 200 кинотеатров США и Канады для новых подвигов. Тем временем в японский повторный прокат выходит «Синий гигант» с улучшенным монтажом, а совсем скоро, 18 октября, в магазинах появится DVD-диски с этим музыкальным джазовым сэйнэном. Пока аниме «Поднятие уровня в одиночку» готовится к январскому релизу, на родине оригинальной манхвы в Южной Корее приступают к съемкам игровой экранизации. «Магическая битва» вновь станет мюзиклом: новое представление с песнями и плясками по новым аркам сёнэн-хита (в том числе про Сибую) появится на подмостках Японии в декабре. Официальный YouTube-канал «Ван-Писа» показывает нулевой эпизод OVA «Жестокий мир» — в течение трех месяцев, но без субтитров. 10 октября все ценители сёнэна праздновали день рождения «Наруто»: в честь именинника проводится фестиваль, а еще поздравили великого синоби трогательным роликом:


Заслуженная сэйю Масако Нодзава получила приз имени Кана Кикути (известный японский писатель) за вклад в национальную культуру: Нодзава-сан подарила голос Хаято из «Летающего корабля-призрака», Сону Гоку из «Драконьего жемчуга» и титульному «Китаро с кладбища». Старший вице-президент аниме-отдела Warnes Bros. Джейсон ДеМарко ответственно заявил, что больше никакого «Фури-Кури» не будет: хоть в Adult Swim и довольны рейтингами «Шугейза» с «Гранжнм», но на продолжение можно не рассчитывать. В декабре появится 200-страничный артбук по «Семье шпиона», от начала и до конца наполненный артами с приключениями Форджеров. Если этого мало, то вот еще свежий ваку-ваку-трейлер симулятора жизни Анечки SPYxANYA: Operation Memories:


Crunchyroll выйдет на новый уровень: в рамках расширения аниме-экспансии стриминг-сервис получит канал на американском телевидении, демонстрирующий людям японскую анимацию в режиме 24/7. «Ангела по соседству» от Project No.9Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком», «Побрился. Затем привел домой старшелкассницу»), кто бы сомневался, продлили на второй сезон. Nippon AnimationОхотник х Охотник», «Госпожа Умница») не отстает и тоже дарует рейтинговому сериалу «Синий оркестр» продолжение. Го Танабэ, большой поклонник Говарда Филлипса Лавкрафта, запускает новую мангу «Рассказы о Стране снов», тоже по мотивам произведений мэтра. Манга «Игра Дарвина» заканчивается после 125 главы: финальный 30 выпуск отправится на прилавки 5 января 2024 года.

Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о сериале «Боевой отряд «Полный провал» или о прелести маджонга в «Пути пона»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Главные аниме-премьеры, которые развеют осенний сплин
На YouTube-канале TOHO Animation вышел первый минутный эпизод спин-оффа филосовского фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен».


Мини-сериал посвящен повседневной жизни тысячелетней эльфийки и её друзей, а также магии и заклинаниям, которые Фрирен собирает в путешествиях. Над проектом работает творческая группа и сэйю оригинального аниме, а дизайн чиби-персонажей выполнен художницей Mebachi, известной по работе над «Фури-кури: Прогрессив» и «Руки прочь от кинокружка».

Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

Премьера сериала «Провожающая в последний путь Фрирен» от студии MadhouseИдеальная грусть», «Моя любовь 999 уровня к Ямаде») состоялась 29 сентября, и первый эпизод длился целых два часа.

Читать «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — о дружбе эльфийки и паладина
«Закусочная» Форбиддена Сибукавы, анонсированная этим летом, откроется в январе 2024-го. Промороликом студия PuYUKAIВечера с кошкой», «Крохотная Гаргантия») пока не порадовала, но есть постер.

Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

Ни один шикарный ресторан не подарит такой домашней и дружественной атмосферы, какая царит в баре на задворках оживленного делового района Сусукино. А уж какими душевными, трогательными и порой комично-нелепыми жизненными ситуациями делятся завсегдатаи и случайные посетители с владельцами лавки!

Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

Режиссером и сценаристом заявлен Минору АсинаДевушки-кайдзю»), персонажей придумывает Toyama, а музыкальное сопровождение возложено на Сёту КовасиНизкоквалифицированный ниндзя»).

В ролях:

Акэми — Риэ Такахаси (Ай Хосино из «Звездного дитя»).
Бусуэ — Кимико Сайто (Мики Сиба из «Сатаны на подработке!»).
Ямада — Ёхэй Адзаками (титульный Рон из сериала «Рон Камонохаси: Невменяемый детектив»).
Брат Тацу — Фукуси Отиай (Усио Аракава из «Чистого звука»).
Морита — Рёта Ивасаки (Киминобу Когурэ из «Коронного броска»).
Кадзама — Дзюн Фукусима (Тикара Ота из «Опасности в моём сердце»).

Читать Реальные места в аниме
К 40-летию оригинальной манги «Драконий жемчуг» студия Toei AnimationВан-Пис», «Красавица-воин Сейлор Мун») анонсировала новый сериал Dragon Ball Daima. Более подробная информация будет объявлена чуть позже.


Это совершено новая история: Сон Гоку и его друзья в результате заговора становятся уменьшенными чиби-версиями себя и отправляются в новый мир. Чтобы компенсировать миниатюрный рост, мальчик с обезьяньим хвостом вновь будет использовать в бою мистический посох Нёй-Бо.

Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

Создатель манги Акира Торияма принял самое активное участие в разработке дизайна персонажей, иллюстраций, а также написал все новые эпизоды для сериала.

Читать «Ван-Пис: Красный» — еще один культовый сёнэн
На официальном сайте аниме «Тотто у окна» от студии Shin-Ei AnimationОзорная Такаги», «Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты»), основанного на мемуарах Тэцуко Куроянаги, вышел новый трейлер (смотрите у нас с русскими субтитрами!). Вспомнить, что было в предыдущем ролике, можно здесь. Прокат в японских кинотеатрах стартует 8 декабря.


Шестилетняя Тотто-тян учится в необычной школе «Томоэ», расположенной на юго-западе Токио. Под руководством директора Сосаку Кобаяси, придерживающегося нестандартного подхода к обучению, проблемная и озорная девчонка превращается в уверенную и успешную ученицу.

Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

Тематическую песню Ano ne исполнит AimyonСвязанные миры»), а к Лилиане Оно, озвучивающей Тотто, присоединятся:

Директор Сосаку Кобаяси — Кодзи Якусё (дедушка из «Мирая из будущего»).
Отец Тотто — Сюн Огури (Кэйсукэ Суга из «Дитя погоды»).
Мать Тотто — Анна Ватанабэ (Оэй из «Мисс Хокусай»).
Учительница Оиси — Карэн Такидзава (медсестра из «Одинокого замка в Зазеркалье»).

Читать Неунывающая оптимистка «Мангака Марина попадает в Камелот»
Анонсированный в марте сай-фай-сериал «Металлическая Руж» от студии BonesМемуары Ванитаса», «Её заветное желание») обзавелся новым промороликом. Старт аниме намечен на первый зимний месяц.


Гиноид Руж вместе с патронессой Наоми отправляются на Марс, чтобы устранить Бессмертную Девятку — группу андроидов, неугодных правительству. На роль протагонистки утверждена Юмэ Миямото (Риса Хигути из сериала «Гены искусственного интеллекта», Ластер Колл из «Слишком милого кризиса»), а Томоё Куросава (Ая Риндо из «Фарса из убийства девушки-нежити», Амия из «Аркнайтс: Прелюдия к рассвету») озвучит Наоми Ортманн.

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Бонус: 7-метровое копье Лонгина из «Евангелиона» в парке Токива (Убэ, префектура Ямагути).

Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю

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Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю фотографии
Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю фотографии
Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю фотографии
Возвращение Синкая и «Драконьего жемчуга»: главные новости аниме за неделю фотографии
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