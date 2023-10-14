Новая неделя премьер на «Dомашнем» стартует «Сказочным сном»

Премьерная линейка «Сквозь слёзы к счастью» продолжится на «Dомашнем» 16 октября в 19:00 «
Сказочным сном
»
Евгения Татарова
. Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в мелодраме исполнили
Марина Митрофанова
,
Владимир Курцеба
и
Арсений Фогелев
.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Василиса, сбежав от мужа, решает открыть небольшой собственный бизнес. Но Кирилл пытается уничтожить ее дело, чтобы, оставшись ни с чем, она приползла к нему на коленях. Героине во всем помогает подруга, которая мечтает выскочить за богатого принца. Вот только идеального мужчину суждено встретить Василисе – Алексей влюбляется в нее с первого взгляда, но бывшая девушка намерена вернуть его любыми способами.
На следующий день, 17 октября, состоится премьера мелодрамы «
Слезы осушит ветер
» с
Юлией Проскуряковой
и
Алексеем Панфиловым
. Это история Ольги, которую обманул муж, присвоив все имущество себе и женившись на ее подруге. Продолжит неделю премьер 18 октября «
Оставленное сердце
», в котором
Кира Кауфман
и
Дмитрий Паламарчук
разыграют историю матери, которая выясняет, что один из родившихся близнецов, оставленный ею в роддоме, выжил и стал преступником. 19 октября зрительницы смогут увидеть мелодраму «
Новый муж нашей мамы
» с
Кристиной Шелобковой
и
Кириллом Дыцевичем
про Нику, вернувшуюся в родной город на годовщину смерти отца и обнаружившую, что дом теперь принадлежит новому хозяину. Завершится неделя премьер 20 октября «
Уроками любви
» с
Екатериной Копановой
и
Владимиром Фекленко
. Это рассказ о Кате, кардинально изменившей себя после расставания с мужем. Вокруг нее появляется несколько кандидатов, однако счастье она обретет с человеком, который всегда был рядом с ней.
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