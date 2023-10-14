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Новая неделя премьер на «Dомашнем» стартует «Сказочным сном»

14 октября
2023 год

Новости кино >>
14 октября 2023

Премьерная линейка «Сквозь слёзы к счастью» продолжится на «Dомашнем» 16 октября в 19:00 «Сказочным сном» Евгения Татарова. Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в мелодраме исполнили Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев.

Новая неделя премьер на «Dомашнем» стартует «Сказочным сном»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Василиса, сбежав от мужа, решает открыть небольшой собственный бизнес. Но Кирилл пытается уничтожить ее дело, чтобы, оставшись ни с чем, она приползла к нему на коленях. Героине во всем помогает подруга, которая мечтает выскочить за богатого принца. Вот только идеального мужчину суждено встретить Василисе – Алексей влюбляется в нее с первого взгляда, но бывшая девушка намерена вернуть его любыми способами.

На следующий день, 17 октября, состоится премьера мелодрамы «Слезы осушит ветер» с Юлией Проскуряковой и Алексеем Панфиловым. Это история Ольги, которую обманул муж, присвоив все имущество себе и женившись на ее подруге. Продолжит неделю премьер 18 октября «Оставленное сердце», в котором Кира Кауфман и Дмитрий Паламарчук разыграют историю матери, которая выясняет, что один из родившихся близнецов, оставленный ею в роддоме, выжил и стал преступником. 19 октября зрительницы смогут увидеть мелодраму «Новый муж нашей мамы» с Кристиной Шелобковой и Кириллом Дыцевичем про Нику, вернувшуюся в родной город на годовщину смерти отца и обнаружившую, что дом теперь принадлежит новому хозяину. Завершится неделя премьер 20 октября «Уроками любви» с Екатериной Копановой и Владимиром Фекленко. Это рассказ о Кате, кардинально изменившей себя после расставания с мужем. Вокруг нее появляется несколько кандидатов, однако счастье она обретет с человеком, который всегда был рядом с ней.
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