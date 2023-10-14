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Исполнилось 130 лет со дня рождения звезды немого кино Лиллиан Гиш

14 октября
2023 год

Новости кино >>
14 октября 2023

Сегодня, 14 октября, исполнилось 130 лет со дня рождения дочери театральной актрисы Мэри Гиш, старшей сестры Дороти Гиш, знаменитой звезды американского немого кино, режиссера, сценариста и продюсера Лиллиан Гиш. Ее имя в свое время стояло в одном ряду с именами Чарли Чаплина, Мэри Пикфорд и Дугласа Фербенкса.

Исполнилось 130 лет со дня рождения звезды немого кино Лиллиан Гиш

Лиллиан Дайана Гиш родилась 14 октября 1893 года в Спрингфилде, штат Огайо, в семье Джеймса Ли и Мэри Гишей. Среди предков будущей актрисы были англичане, французы, шотландцы и ирландцы, а также 12-й американский президент Закари Тейлор. Первые несколько поколений Гишей получили известность как данкерские священники. После рождения младшей сестры Дороти семейство перебралось в Нью-Йорк, где мать познакомилась с актрисой Долорес Лорн. Та посоветовала ей оставить работу в универмаге ради театра, и Мэри присоединилась к труппе Проктора, где исполняла роли в амплуа инженю. Другая ее подруга Алиса Найлс попросила у нее разрешения взять Лиллиан с собой на гастроли, поскольку ей требовалась пятилетняя девочка, которая смогла бы играть с ней на сцене. После согласия матери обе отправились в турне одновременно с Дороти и Долорес Лорн. Гиш дебютировала на театральной сцене в небольшом селении Райзингсан, расположенном в округе Вуд штата Огайо, сыграв в пьесе «В полосатой куртке каторжника» под именем «Бэби Лилиан». Так началась театральная карьера актрисы. До кино она успела объездить страну со множеством спектаклей, поработать танцовщицей в труппе Сары Бернар и моделью, позируя вместе с сестрой фотографам и художникам.

На судьбу Лилиан и Дороти Гиш существенное влияние оказала дружба с Шарлоттой Хеннесси Смит — матерью Шарлотты, Глэдис и Джона. Эта семья также зарабатывала на жизнь игрой на сцене, и ради экономии денег они решили снимать одну квартиру на обе семьи. Впоследствии Смиты прославились под псевдонимом «Пикфорд», а старшая дочь Шарлотты Глэдис, известная всем как Мэри Пикфорд, познакомила подруг с великим режиссером-новатором Дэвидом Уорком Гриффитом, искавшим в тот момент молодых актрис для съемок в своем новом фильме «Невидимый враг». Он устроил им пробы и в тот же день снял сестер вместе с Мэри в ролях театральных зрительниц в другой ленте «Две дочери Евы», а на следующий день Гиш уже начали играть в «Невидимом враге», чьи съемки заняли три дня. Гонорар каждой из сестер составил по пять долларов за каждый съемочный день, что сильно превышало их заработки в театре, и поэтому они вместе с матерью сосредоточили свое внимание на киносъемках.


На счету звезды более 120 ролей в кино и на телевидении. Первым большим фильмом Лиллиан стало «Материнское сердце» — ее роль приглянулась прессе. Она также обратила на себя внимание, сыграв у Гриффита в одной из его первых крупных по размеру постановок «Юдифь из Бетулии». Далее последовали знаменитые образы, созданные в фильмах мастера «Рождение нации», «Нетерпимость», «Сломанные побеги», «Водопад жизни», «Две сиротки» и «Сердце мира». В 1920-м сама сняла вместе с Гриффитом картину «Моделируя собственного мужа». Сыграла в «Белой сестре» Генри Кинга и «Ветре» Виктора Шёстрёма. В середине 20-х подписала контракт со студией MGM, где ее первой работой стала «Богема», вышедшая в 1926-м. Спустя два года вернулась в театр и в связи с появлением звука в кино стала редко сниматься, поскольку считала, что «слово убивает действие». Тем не менее ее можно увидеть в фильмах «Дуэль под солнцем», «Портрет Дженни», «Ночь охотника», «Паутина», «Непрощенная», «Комедианты», «Свадьба», «Сладкая свобода» и «Августовские киты». Написала сценарии для лент «Самое важное в жизни», «Моделируя собственного мужа» и «Серебряное сияние», последнюю также спродюсировала. В 1984-м 90-летняя Гиш участвовала в балете «Видение Розы», посвященном 100-летию «Метрополитен-Оперы».

Лауреатка 11 престижных наград, включая «Оскар» за вклад в развитие кинематографа и актерское мастерство и премию Американского киноинститута за совокупный творческий вклад. Ее имя увековечено на Голливудском бульваре. С Гриффитом оставалась до конца его жизни, заботясь о нем и его жене, пока режиссер не умер в 1948-м. В 1973-м Франсуа Трюффо посвятил сестрам Гиш картину о мире кино «Американская ночь». Лиллиан Гиш скончалась во сне 27 февраля 1993-го в возрасте 99 лет. Ее похоронили рядом с Дороти, умершей в 1968-м, в епископальной церкви святого Бартоломью в Нью-Йорке.
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№ 1
Yanina Sokolova   14.10.2023 - 15:56
Что-то новенькое для себя открыла. Совершенно зеленая в теме немого кино. читать далее>>
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Исполнилось 130 лет со дня рождения звезды немого кино Лиллиан Гиш фотографии
Исполнилось 130 лет со дня рождения звезды немого кино Лиллиан Гиш фотографии
Исполнилось 130 лет со дня рождения звезды немого кино Лиллиан Гиш фотографии
Исполнилось 130 лет со дня рождения звезды немого кино Лиллиан Гиш фотографии
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