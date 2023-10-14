Исполнилось 130 лет со дня рождения звезды немого кино Лиллиан Гиш

Сегодня, 14 октября, исполнилось 130 лет со дня рождения дочери театральной актрисы Мэри Гиш, старшей сестры Дороти Гиш
, знаменитой звезды американского немого кино, режиссера, сценариста и продюсера Лиллиан Гиш
. Ее имя в свое время стояло в одном ряду с именами Чарли Чаплина
, Мэри Пикфорд
и Дугласа Фербенкса
.
Лиллиан Дайана Гиш
родилась 14 октября 1893 года в Спрингфилде, штат Огайо, в семье Джеймса Ли и Мэри Гишей. Среди предков будущей актрисы были англичане, французы, шотландцы и ирландцы, а также 12-й американский президент Закари Тейлор. Первые несколько поколений Гишей получили известность как данкерские священники. После рождения младшей сестры Дороти семейство перебралось в Нью-Йорк, где мать познакомилась с актрисой Долорес Лорн. Та посоветовала ей оставить работу в универмаге ради театра, и Мэри присоединилась к труппе Проктора, где исполняла роли в амплуа инженю. Другая ее подруга Алиса Найлс попросила у нее разрешения взять Лиллиан с собой на гастроли, поскольку ей требовалась пятилетняя девочка, которая смогла бы играть с ней на сцене. После согласия матери обе отправились в турне одновременно с Дороти и Долорес Лорн. Гиш дебютировала на театральной сцене в небольшом селении Райзингсан, расположенном в округе Вуд штата Огайо, сыграв в пьесе «В полосатой куртке каторжника» под именем «Бэби Лилиан». Так началась театральная карьера актрисы. До кино она успела объездить страну со множеством спектаклей, поработать танцовщицей в труппе Сары Бернар
и моделью, позируя вместе с сестрой фотографам и художникам.
На судьбу Лилиан и Дороти Гиш существенное влияние оказала дружба с Шарлоттой Хеннесси Смит — матерью Шарлотты, Глэдис
и Джона
. Эта семья также зарабатывала на жизнь игрой на сцене, и ради экономии денег они решили снимать одну квартиру на обе семьи. Впоследствии Смиты прославились под псевдонимом «Пикфорд», а старшая дочь Шарлотты Глэдис, известная всем как Мэри Пикфорд, познакомила подруг с великим режиссером-новатором Дэвидом Уорком Гриффитом
, искавшим в тот момент молодых актрис для съемок в своем новом фильме «Невидимый враг». Он устроил им пробы и в тот же день снял сестер вместе с Мэри в ролях театральных зрительниц в другой ленте «Две дочери Евы», а на следующий день Гиш уже начали играть в «Невидимом враге», чьи съемки заняли три дня. Гонорар каждой из сестер составил по пять долларов за каждый съемочный день, что сильно превышало их заработки в театре, и поэтому они вместе с матерью сосредоточили свое внимание на киносъемках.
На счету звезды более 120 ролей в кино и на телевидении. Первым большим фильмом Лиллиан стало «Материнское сердце» — ее роль приглянулась прессе. Она также обратила на себя внимание, сыграв у Гриффита в одной из его первых крупных по размеру постановок «Юдифь из Бетулии». Далее последовали знаменитые образы, созданные в фильмах мастера «Рождение нации
», «Нетерпимость
», «Сломанные побеги
», «Водопад жизни
», «Две сиротки
» и «Сердце мира». В 1920-м сама сняла вместе с Гриффитом картину «Моделируя собственного мужа». Сыграла в «Белой сестре
» Генри Кинга
и «Ветре
» Виктора Шёстрёма
. В середине 20-х подписала контракт со студией MGM, где ее первой работой стала «Богема», вышедшая в 1926-м. Спустя два года вернулась в театр и в связи с появлением звука в кино стала редко сниматься, поскольку считала, что «слово убивает действие»
. Тем не менее ее можно увидеть в фильмах «Дуэль под солнцем
», «Портрет Дженни
», «Ночь охотника
», «Паутина
», «Непрощенная
», «Комедианты
», «Свадьба
», «Сладкая свобода
» и «Августовские киты
». Написала сценарии для лент «Самое важное в жизни», «Моделируя собственного мужа» и «Серебряное сияние», последнюю также спродюсировала. В 1984-м 90-летняя Гиш участвовала в балете «Видение Розы», посвященном 100-летию «Метрополитен-Оперы».
Лауреатка 11 престижных наград, включая «Оскар» за вклад в развитие кинематографа и актерское мастерство и премию Американского киноинститута за совокупный творческий вклад. Ее имя увековечено на Голливудском бульваре. С Гриффитом оставалась до конца его жизни, заботясь о нем и его жене, пока режиссер не умер в 1948-м. В 1973-м Франсуа Трюффо
посвятил сестрам Гиш картину о мире кино «Американская ночь
». Лиллиан Гиш скончалась во сне 27 февраля 1993-го в возрасте 99 лет. Ее похоронили рядом с Дороти, умершей в 1968-м, в епископальной церкви святого Бартоломью в Нью-Йорке.
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