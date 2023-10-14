Завершились съемки третьего сезона «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой

По словам Ольги Акатьевой, «это были два месяца напряженной, но любимой работы в компании замечательных актеров и уже ставшей за три года родной команды. Новый сезон порадует зрителей интригующим продолжением истории главных героев, неожиданными сценарными поворотами и яркими новыми персонажами».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
С момента событий второго сезона прошел ровно год. Максим (Прилучный) передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне (Розанова), чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой (Мельникова) родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу. Но торжество нарушают незваные гости – Люцифер (Куркова) с архангелом Гавриилом (Новосад) – и заявляют: «У вас проблема!». Среди обычных людей есть «счастливчики», получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них – Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти «счастливчиков» и отправить по назначению в ад или в рай.
«Это было, как всегда, драйвово! Работалось легко, на кураже. По-другому на этом проекте не бывает. Прекрасный сценарий, великолепные партнеры, отличный режиссер и лучшая команда», — вспоминает Павел Прилучный.
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