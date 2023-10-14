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Завершились съемки третьего сезона «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой

14 октября
2023 год

Новости кино >>
14 октября 2023
Завершились съемки десятисерийного третьего сезона фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция» производства кинокомпании «Окапи продакшн». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Завершились съемки третьего сезона «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В продолжении к уже полюбившимся героям Павла Прилучного, Ирины Розановой, Фёдора Добронравова, Дарьи Мельниковой, Равшаны Курковой, Ирины Чериченко, Василия Кортукова, Екатерины Васильевой, Сергея Епишева и Марии Пресняковой присоединятся новые персонажи в исполнении Максима Лагашкина, Кузьмы Сапрыкина, Романа Мадянова, Ольги Хохловой, Сергея Новосада, Анастасии Талызиной, Виктора Васильева, Степана Девонина, Нелли Хапёрской, Никиты Волкова, Максима Щёголева, Владислава Миллера, Ксении Корневой и других актеров. Как и в предыдущих сезонах сериала режиссером выступила Ольга Акатьева, за сценарий отвечает Иван Новиков, а за визуальную составляющую – оператор Антон Зенкович.

По словам Ольги Акатьевой, «это были два месяца напряженной, но любимой работы в компании замечательных актеров и уже ставшей за три года родной команды. Новый сезон порадует зрителей интригующим продолжением истории главных героев, неожиданными сценарными поворотами и яркими новыми персонажами».

Завершились съемки третьего сезона «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

С момента событий второго сезона прошел ровно год. Максим (Прилучный) передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне (Розанова), чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой (Мельникова) родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу. Но торжество нарушают незваные гости – Люцифер (Куркова) с архангелом Гавриилом (Новосад) – и заявляют: «У вас проблема!». Среди обычных людей есть «счастливчики», получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них – Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти «счастливчиков» и отправить по назначению в ад или в рай.

Читать рецензию «Предпоследняя инстанция»: Ирина Розанова и Павел Прилучный между раем и адом

«Это было, как всегда, драйвово! Работалось легко, на кураже. По-другому на этом проекте не бывает. Прекрасный сценарий, великолепные партнеры, отличный режиссер и лучшая команда», — вспоминает Павел Прилучный.
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№ 1
Yanina Sokolova   14.10.2023 - 18:00
скорость выхода сезонов и съемки поражает. не к добру это. когда быстро делают, значит качество, если оно есть, точно страдает. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Завершились съемки третьего сезона «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой фотографии
Завершились съемки третьего сезона «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой фотографии
Завершились съемки третьего сезона «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой фотографии
Завершились съемки третьего сезона «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой фотографии
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