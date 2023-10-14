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«Хозяина» Юрия Быкова покажут в Швейцарии

14 октября
2023 год

Новости кино >>
14 октября 2023
«Хозяина» Юрия Быкова включили в программу 29-го международного кинофестиваля в Женеве. Мировая премьера политического триллера состоится 9 ноября, уточняется на официальном сайте смотра.

«Хозяина» Юрия Быкова покажут в Швейцарии

По сюжету картины с Артёмом Быстровым, Олегом Фоминым, Клавдией Коршуновой, Кириллом Плетнёвым и Константином Соловьёвым семья Меньшова однажды становится свидетелем аварии на трассе. Спасенным из лап смерти мужчиной оказывается влиятельный силовик Родин. Между мужчинами неожиданно завязывается «взаимовыгодная» дружба, но не зря иногда говорят «бойся друга как врага». Новоиспеченная дружба превращает жизнь семьи Меньшова в ад.

Фестиваль в Женеве пройдет с 3 по 12 ноября.
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№ 1
Yanina Sokolova   14.10.2023 - 17:58
Только фильмы Быкова и стоит показывать. Мало режиссеров, кто снимает лучше. Фильмы интересные с оригинальными историями. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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