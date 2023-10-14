Минкульт отказал сокуровской «Сказке» в выдаче «прокатки»

«Сказка
» Александра Сокурова
не получит прокатное удостоверение от Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщается
в официальном Telegram-канале режиссера.
«Из Министерства культуры поступила бумага об отказе выдать "Сказке" прокатное удостоверение. Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале
(речь про КАРО.Арт — прим. ред.), где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без "прокатки"», –
говорится в сообщении.
Согласно документу, подписанному главой департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрием Давиденко
, который был обнародован Ксенией Собчак
в ее Telegram-канале, фильму было отказано «в соответствии с подпунктом "ж" пункта 18 утвержденных постановлением правительства в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм».
Данный подпункт ссылается
на «иные определенные федеральными законами случаи»
.
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«Сказка» представляет собой фантастическую интерпретацию событий Второй мировой войны, где немаловажную роль играют вырезанные из кинохроники образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
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