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Минкульт отказал сокуровской «Сказке» в выдаче «прокатки»

14 октября
2023 год

Новости кино >>
14 октября 2023
«Сказка» Александра Сокурова не получит прокатное удостоверение от Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале режиссера.

Минкульт отказал сокуровской «Сказке» в выдаче «прокатки»
фото: t.me

«Из Министерства культуры поступила бумага об отказе выдать "Сказке" прокатное удостоверение. Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале (речь про КАРО.Арт — прим. ред.), где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без "прокатки"», – говорится в сообщении.

Согласно документу, подписанному главой департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрием Давиденко, который был обнародован Ксенией Собчак в ее Telegram-канале, фильму было отказано «в соответствии с подпунктом "ж" пункта 18 утвержденных постановлением правительства в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Данный подпункт ссылается на «иные определенные федеральными законами случаи».

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«Сказка» представляет собой фантастическую интерпретацию событий Второй мировой войны, где немаловажную роль играют вырезанные из кинохроники образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.
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№ 1
nord   14.10.2023 - 18:45
Ну и правильно,что запретили. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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