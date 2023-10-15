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Ксения Роменкова и Сергей Мухин составили «Одно целое»

15 октября
2023 год

Новости кино >>
15 октября 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Эдуарда Пальмова и Дмитрия Сорокина «Одно целое». Главные роли в мини-сериале исполнили Ксения Роменкова и Сергей Мухин, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Ксения Роменкова и Сергей Мухин составили «Одно целое»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Сергея Мухина, «это история о вызовах, которые совершенно неожиданно бросает нам судьба. О нравственном выборе вне зависимости от обстоятельств и личной выгоды. Об открытых, чистых сердцем людях, не сдающихся на тернистых дорогах жизни, всегда выбирающих честность, любовь и милосердие».

По сюжету в жизни Светланы царит полная гармония: у нее прекрасная семья – любящий муж Антон и обожаемый сын Денис. Но неожиданно Антон выяснил, что Денис не его родной сын. Света потрясена, ведь она всегда была верна мужу. Она пытается выяснить, как такое могло произойти и узнает ужасающую правду – ее ребенок погиб в роддоме, и медсестра, жаждущая помочь бедным родителям, подменила его на Дениса, от которого отказалась мать. То, что узнала героиня, никак не влияет на ее отношение к мальчику. Он – ее сын, она любит его всем сердцем. А вот муж становится холодным и грубым. Света понимает, что больше не может оставаться с ним, собирает вещи и уезжает с сыном в другой город. Там она сталкивается с новым соседом, который совсем недавно снял квартиру в их доме. Постепенно они начинают сближаться, между ними возникает взаимная симпатия. Но женщина даже не подозревает, что Кирилл поселился рядом не просто так – его таинственное прошлое напрямую связано со Светой и Денисом.

Ксения Роменкова и Сергей Мухин составили «Одно целое»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Светлана – очень сильный человек. Только на первый взгляд она нежная и ранимая женщина, но на самом деле, когда на её пути встречаются трудности, она быстро берет себя в руки, учится быть смелой здесь и сейчас», — рассказала о своем персонаже Ксения Роменкова.

В сериале также сыграли Корней Ярославцев, Юрий Коренев, Вера Новикова, Карина Мишулина и Денис Светличный.
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Ксения Роменкова и Сергей Мухин составили «Одно целое» фотографии
Ксения Роменкова и Сергей Мухин составили «Одно целое» фотографии
Ксения Роменкова и Сергей Мухин составили «Одно целое» фотографии
Ксения Роменкова и Сергей Мухин составили «Одно целое» фотографии
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