Исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера «Большого» Пенни Маршалл

Сегодня, 15 октября, исполнилось 80 лет со дня рождения сестры создателя «Красотки
» Гэрри Маршалла
и продюсера Ронни Халлен, известной американской актрисы и режиссера Пенни Маршалл
, подарившей нам незабываемого «Большого
» с Томом Хэнксом
.
Кэрол Пенни Маршалл
родилась 15 октября 1943 года в Нью-Сити, штат Нью-Йорк, в семье преподавателя танцев и продюсера Энтони Уоллеса Маршалла. Ее актерская карьера началась со съемок в рекламных роликах одного из шампуней, где также снималась Фара Фосетт
. Затем засветилась в сериале «Эта девушка». Начинающую актрису заприметили зрители в ситкоме «Странная парочка». В 1974-м ей досталась роль в ситкоме «Мэри Тайлер Мур», тогда же она стала вести собственное музыкальное телешоу на CBS и появилась в «Счастливых днях
» с Роном Ховардом
. Ее персонаж обрел большую популярность, что привело к созданию ситкома «Лаверна и Ширли
» — спин-оффа «Счастливых дней», продержавшегося восемь сезонов, за который Маршалл получила три номинации на «Золотой глобус».
В качестве режиссера попробовала себя в 1979-м на съемках комедийного сериала «Работяги» с Джоном Белуши
и Майклом Китоном
, а затем сняла несколько эпизодов «Лаверны и Ширли». Спустя семь лет вышел ее полнометражный дебют «Джек-попрыгунчик
» с Вупи Голдберг
, а в 1988-м состоялась премьера фантастической комедии «Большой», отмеченной несколькими номинациями на «Оскар». Благодаря этой картине Маршалл стала первой женщиной-режиссером, чей фильм собрал более 100 млн долларов в прокате США. Впоследствии она также сняла ленты «Пробуждение
» с Робином Уильямсом
и Робертом Де Ниро
, «Их собственная лига
» с Джиной Дэвис
и Мадонной
, «Человек эпохи Возрождения
» с Дэнни ДеВито
, «Сильная женщина
» с Дрю Бэрримор
и «Жена священника
» с Дензелом Вашингтоном
и Уитни Хьюстон
. На телевидении поработала над сериалами «Как сказал Джим
» и «Такая разная Тара». Последней работой для нее стал неигровой фильм «Родман» о баскетболисте Деннисе Родмане
, вышедший в 2020-м.
Читать
Не только Вася не в себе: 5 фильмов про обмен телами
На счету Пенни Маршалл 75 ролей в кино и на телевидении, 16 постановок и 13 спродюсированных работ. Ее можно увидеть в фильмах «1941-й
», «У нее будет ребенок
», «Напролом!
», «Достать коротышку
», «"Старый" Новый год
», «Лето на Статен-Айленд
» и в сериалах «Детектив Нэш Бриджес
», «Кости
» и «Портландия
». Подарила свой голос персонажам «Симпсонов
» и «Фрейзера
», а также спродюсировала ленты «Девушка из календаря
», «Колдунья
» и «Нокдаун
».
Лауреатка 15 престижных наград, включая призы фестивалей в Венеции и Мюнхене. В 2004-м получила звезду на Голливудской «Аллее славы». Была замужем за Робом Райнером
, в 80-х встречалась с Артом Гарфанкелом
. В 2009-м ей диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Опухоль удалили, однако из-за двеннадцати курсов лучевой терапии постановщица поправилась на 23 килограмма. Пенни Маршалл скончалась в Лос-Анджелесе 17 декабря 2018-го от сердечной недостаточности, вызванной атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием и диабетом. Ей было 75 лет.
обсуждение >>