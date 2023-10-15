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Исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера «Большого» Пенни Маршалл

15 октября
2023 год

Новости кино >>
15 октября 2023
Сегодня, 15 октября, исполнилось 80 лет со дня рождения сестры создателя «Красотки» Гэрри Маршалла и продюсера Ронни Халлен, известной американской актрисы и режиссера Пенни Маршалл, подарившей нам незабываемого «Большого» с Томом Хэнксом.

Исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера «Большого» Пенни Маршалл
фото: wsj.com

Кэрол Пенни Маршалл родилась 15 октября 1943 года в Нью-Сити, штат Нью-Йорк, в семье преподавателя танцев и продюсера Энтони Уоллеса Маршалла. Ее актерская карьера началась со съемок в рекламных роликах одного из шампуней, где также снималась Фара Фосетт. Затем засветилась в сериале «Эта девушка». Начинающую актрису заприметили зрители в ситкоме «Странная парочка». В 1974-м ей досталась роль в ситкоме «Мэри Тайлер Мур», тогда же она стала вести собственное музыкальное телешоу на CBS и появилась в «Счастливых днях» с Роном Ховардом. Ее персонаж обрел большую популярность, что привело к созданию ситкома «Лаверна и Ширли» — спин-оффа «Счастливых дней», продержавшегося восемь сезонов, за который Маршалл получила три номинации на «Золотой глобус».

В качестве режиссера попробовала себя в 1979-м на съемках комедийного сериала «Работяги» с Джоном Белуши и Майклом Китоном, а затем сняла несколько эпизодов «Лаверны и Ширли». Спустя семь лет вышел ее полнометражный дебют «Джек-попрыгунчик» с Вупи Голдберг, а в 1988-м состоялась премьера фантастической комедии «Большой», отмеченной несколькими номинациями на «Оскар». Благодаря этой картине Маршалл стала первой женщиной-режиссером, чей фильм собрал более 100 млн долларов в прокате США. Впоследствии она также сняла ленты «Пробуждение» с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро, «Их собственная лига» с Джиной Дэвис и Мадонной, «Человек эпохи Возрождения» с Дэнни ДеВито, «Сильная женщина» с Дрю Бэрримор и «Жена священника» с Дензелом Вашингтоном и Уитни Хьюстон. На телевидении поработала над сериалами «Как сказал Джим» и «Такая разная Тара». Последней работой для нее стал неигровой фильм «Родман» о баскетболисте Деннисе Родмане, вышедший в 2020-м.

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На счету Пенни Маршалл 75 ролей в кино и на телевидении, 16 постановок и 13 спродюсированных работ. Ее можно увидеть в фильмах «1941-й», «У нее будет ребенок», «Напролом!», «Достать коротышку», «"Старый" Новый год», «Лето на Статен-Айленд» и в сериалах «Детектив Нэш Бриджес», «Кости» и «Портландия». Подарила свой голос персонажам «Симпсонов» и «Фрейзера», а также спродюсировала ленты «Девушка из календаря», «Колдунья» и «Нокдаун».

Лауреатка 15 престижных наград, включая призы фестивалей в Венеции и Мюнхене. В 2004-м получила звезду на Голливудской «Аллее славы». Была замужем за Робом Райнером, в 80-х встречалась с Артом Гарфанкелом. В 2009-м ей диагностировали рак легких с метастазами в головной мозг. Опухоль удалили, однако из-за двеннадцати курсов лучевой терапии постановщица поправилась на 23 килограмма. Пенни Маршалл скончалась в Лос-Анджелесе 17 декабря 2018-го от сердечной недостаточности, вызванной атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием и диабетом. Ей было 75 лет.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   15.10.2023 - 15:34
Сколько много фильмов снятых Пенни не видела. Стоит обратить внимание. читать далее>>
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