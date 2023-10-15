Не стало звезды «Кэрри» и «Твин Пикса» Пайпер Лори

На 92-м году жизни не стало выдающейся американской актрисы Пайпер Лори, сыгравшей несравненную Кэтрин Мартелл в «Твин Пиксе» Дэвида Линча и его продолжении 2017 года. Об этом сообщает Variety со слов менеджера звезды.
фото: кадр из фильма «Кэрри»
Розетта Джейкобс родилась 22 января 1932 года в Детройте, штат Мичиган. Ее отец был продавцом мебели, который вместе с семьей преехал в Лос-Анджелес, когда его дочери было всего шесть лет. Она посещала курсы ораторской речи и изучала актерское мастерство в местной драматической школе, после чего подписала контракт со студией Universal, когда ей было всего 17.
В 1950-е играла красивых старлеток в картинах «Фрэнсис на скачках», «Сын Али Бабы», «Дымовой сигнал» и «Джонни Дарк». Устав от этих ролей расторгла контракт и отправилась в Нью-Йорк, чтобы начать работать на сцене и на телевидении. Здесь она сыграла в «Двенадцатой ночи», «Закате зимы» и «Днях вина и роз» в шоу «Театр—90». Вернулась на большие экраны в качестве ущербной алкоголички, которая является объектом любви героя Пола Ньюмана в «Мошеннике». В середине 70-х Брайан Де Пальма предложил ей роль харизматичной безумной матери в экранизации «Кэрри» Стивена Кинга. Сыграла загадочную Кэтрин Мартелл и мистера Тойамуру в «Твин Пиксе», ужасную диву в «Руби», жену нациста Геббельса в «Бункере», мать в «Детях тишины», Адриану Петреску в «Травме» Дарио Ардженто, захваченную инопланетянином женщину в «Факультете» Роберта Родригеса и эксцентричную особу в адаптации романа Трумэна Капоте «Лесная арфа».
Лауреатка 11 престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и два приза международного кинофестиваля в Сиэтле. Актрису трижды номинировали на «Оскар». Была замужем за сценаристом и продюсером Джо Моргенштерном.
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