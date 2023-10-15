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Не стало звезды «Кэрри» и «Твин Пикса» Пайпер Лори

15 октября
2023 год

Новости кино >>
15 октября 2023

На 92-м году жизни не стало выдающейся американской актрисы Пайпер Лори, сыгравшей несравненную Кэтрин Мартелл в «Твин Пиксе» Дэвида Линча и его продолжении 2017 года. Об этом сообщает Variety со слов менеджера звезды.

Не стало звезды «Кэрри» и «Твин Пикса» Пайпер Лори
фото: кадр из фильма «Кэрри»

Розетта Джейкобс родилась 22 января 1932 года в Детройте, штат Мичиган. Ее отец был продавцом мебели, который вместе с семьей преехал в Лос-Анджелес, когда его дочери было всего шесть лет. Она посещала курсы ораторской речи и изучала актерское мастерство в местной драматической школе, после чего подписала контракт со студией Universal, когда ей было всего 17.

В 1950-е играла красивых старлеток в картинах «Фрэнсис на скачках», «Сын Али Бабы», «Дымовой сигнал» и «Джонни Дарк». Устав от этих ролей расторгла контракт и отправилась в Нью-Йорк, чтобы начать работать на сцене и на телевидении. Здесь она сыграла в «Двенадцатой ночи», «Закате зимы» и «Днях вина и роз» в шоу «Театр—90». Вернулась на большие экраны в качестве ущербной алкоголички, которая является объектом любви героя Пола Ньюмана в «Мошеннике». В середине 70-х Брайан Де Пальма предложил ей роль харизматичной безумной матери в экранизации «Кэрри» Стивена Кинга. Сыграла загадочную Кэтрин Мартелл и мистера Тойамуру в «Твин Пиксе», ужасную диву в «Руби», жену нациста Геббельса в «Бункере», мать в «Детях тишины», Адриану Петреску в «Травме» Дарио Ардженто, захваченную инопланетянином женщину в «Факультете» Роберта Родригеса и эксцентричную особу в адаптации романа Трумэна Капоте «Лесная арфа».

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На счету Пайпер Лори 118 ролей в кино и на телевидении. Запомнилась также образами в таких фильмах и сериалах, как «Поющие в терновнике», «Она написала убийство», «Сумеречная зона», «Красавица и чудовище», «Постовой на перекрестке», «Скорая помощь», «Уилл и Грейс», «Мертвые, как я», «Безумные похороны», «Мертвая девочка» и «Макгайвер». Последний раз появилась на большом экране в картине 2018 года «Белый парень Рик».

Лауреатка 11 престижных наград, включая «Эмми», «Золотой глобус» и два приза международного кинофестиваля в Сиэтле. Актрису трижды номинировали на «Оскар». Была замужем за сценаристом и продюсером Джо Моргенштерном.

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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   15.10.2023 - 15:25
Очень жаль((. Карьера богатейшая, не одно хорошее кино, а множество. Кроме Твин Пикса и Кэри хватает хороших работ в статье прекрасно эту информацию показали. читать далее>>
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в образе Кэтрин Мартелл
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