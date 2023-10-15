Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрей Фролов вернулся к образу «Изгоя»

15 октября
2023 год

Новости кино >>
15 октября 2023
Стартовали съемки второго сезона детектива «Изгой» с Андреем Фроловым в роли Жоры Белонога. Согласно пресс-службе Пятого канала, в четырехсерийном продолжении также принимают участие Глафира Козулина, Алексей Нилов и Мирон Проворов.

Андрей Фролов вернулся к образу «Изгоя»
фото: пресс-служба Пятого канала

В первом сезоне на долю главного героя выпало немало испытаний. Бывший полицейский жил отшельником в вагончике на берегу залива. Чувство вины перед матерью и бабушкой заставило его поселиться подальше от семьи. Пять лет назад пропал отец Жоры. Прокуратура быстро закрыла дело и объявила его умершим. Все это время Георгий отчаянно пытался найти родственника. Назначение нового прокурора в провинциальный городок спровоцировало ряд событий, в том числе и криминальных. В город вернулась бывшая возлюбленная Жоры Оксана и попыталась возродить забытые чувства. От рук бандитов погибает новый прокурор и его жена, сестра Жоры. Удалось найти и главу семьи Белоногов.

Андрей Фролов вернулся к образу «Изгоя»
фото: пресс-служба Пятого канала

Теперь Георгий помогает отцу в рыболовецком бизнесе, они вместе строят новый дом. Жора и Оксана ждут ребенка. Девушка старается сохранить семейный бизнес Опаренюков, но отказывается от предложения Карины Ягайловой по контрабанде оружия. Бизнес-леди, которая в криминальных кругах получила прозвище Баба-Яга, не привыкла к отказам. Она объявляет Оксане и всему городку войну. Бывшему майору придется вспомнить свое оперативное прошлое, наказать преступников и восстановить справедливость, мир и покой.

Съемочный период сериала продлится 20 дней в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта
Завершились съемки детектива «Алиби Феникса» с Андреем Фроловым
Андрей Фролов снимается в детективе «Алиби Феникса»
персоны
Глафира КозулинаАлексей НиловМирон ПроворовАндрей Фролов
фильмы
ИзгойИзгой-2

анонс

День рождения >>

Николай Басков
Александр Большаков
Андрей Бутин
Маргарита Дьяченкова
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Девон Гаммерсолл
Ванесса Марсил
Бейли Мэдисон
Мишель Омон
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Анатомия падения
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2023
Байки на Хэллоуин
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Искушение
драма, триллер, экранизация
Польша, 2023
Лесси — лохматый детектив
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Дорога отчаяния
боевик, триллер, экранизация
США, 2023
Дух Байкала
Россия, 2023
Мегазавр
приключения, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
На Рубле без рубля
комедия
Россия, 2023
Очень плохая девчонка
комедия, молодежный фильм
США, 2023
Планета Максимус
драма
Россия, 2023
Подвал господина Гринберга
триллер
Россия, 2023
Северные амуры
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен