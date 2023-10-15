Объявлены даты проведения XVII Большого фестиваля мультфильмов

XVII Большой фестиваль мультфильмов
пройдет в Москве с 27 октября по 7 ноября и по всей территории России в формате онлайн-показов с 20 по 27 ноября, сообщает пресс-служба смотра.
В этом году основная программа обращена к детям и к детям внутри нас, а главной темой станет анимация для семейной аудитории. Жюри будет оценивать фильмы в категориях «лучший мультфильм для детей», «лучший российский профессиональный мультфильм», «лучший российский студенческий мультфильм» и «лучший полнометражный мультфильм». Открытие фестиваля традиционно состоится в близкую к Международному дню анимации дату – 27 октября. В этот день в большом зале киноцентра «КАРО 11 Октябрь» покажут премьеру одного из полнометражных мультфильмов. Закрытие и вручение призов пройдет 7 ноября в кинотеатре «Иллюзион».
За 12 фестивальных дней в столичных кинотеатрах зрители смогут увидеть множество мультфильмов, присланных на конкурс со всего мира. БФМ покажет полнометражные мультфильмы, специальные тематические подборки авторской анимации и большую программу для детей и родителей. Площадками смотра станут киноцентр «КАРО 11 Октябрь», «Иллюзион», Третьяковская галерея, Филармония-2 и другие. С полным списком конкурсных работ и программой можно будет ознакомиться в ближайшие дни на официальном сайте
БФМ-2023.
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Большой фестиваль мультфильмов-2022: Анимация, которая нас понимает
Вне конкурса зрителей ожидают ретроспектива фильмов режиссера Дины Великовской
и традиционная программа современной российской анимации для детей, которая будет показана на трех десятках площадок по всему городу. Классическая фестивальная лекция Юрия Норштейна
в Третьяковской галерее будет посвящена теме «Искусство как преображение мира».
С 20 по 27 ноября фестиваль продолжится на специальной платформе multfest.online
, здесь можно будет увидеть большую часть программ БФМ этого года. Для того, чтобы запустить онлайн-кинотеатр в этом году, создатели организовали краудфандинговую кампанию на Planeta.ru. Собранные средства пойдут на оплату услуг программистов, редакторов, дизайнера и специального хостинга. Помимо просмотра фильмов, зрители смогут принять участие в онлайн-встречах с известными режиссерами и художниками анимационного кино, участниками конкурсных программ. Большая образовательная программа для детей и взрослых также будет доступна в сети — «Фабрика мультфильмов» будет открыта для всех зрителей на территории нашей страны. Дети и взрослые под руководством опытных мастеров смогут узнать о том, как создавать мультфильмы в разных техниках, придумывать сценарии, рисовать персонажей и озвучивать мультфильмы. Абонемент на онлайн-версию фестиваля можно приобрести уже сейчас, в том числе участвуя в крауд-кампании. Также среди лотов билеты на беспроигрышную лотерею от БФМ, авторские постеры и фирменные тельняшки.
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