Объявлены даты проведения XVII Большого фестиваля мультфильмов

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Продюсер, режиссер и актер – о фильме «Повелитель ветра», благословении Федора Конюхова и жажде нового

Главные роли в фильме сыграли Аглая Тарасова и Анастасия Талызина

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Не только Вася не в себе: 5 фильмов про обмен телами

Мужья и жены, дочки-матери, «цыпочки» и бандиты, соседи и резко повзрослевшие подростки, которые пытаются понять, как жить чужой жизнью