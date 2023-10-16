Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильм про якутских Ромео и Джульетту окупился меньше, чем за две недели проката

16 октября
2023 год

Новости кино >>
16 октября 2023
Якутский фильм «Лоокуут и Ньургусун», производственный бюджет которого составил около пяти миллионов рублей, окупился меньше, чем за две недели проката, свидетельствуют данные ЕАИС.

Фильм про якутских Ромео и Джульетту окупился меньше, чем за две недели проката
фото: Съемки фильма "Лоокуут и Ньургусун"/Yakutia.info

Лоокуут и Ньургусун — два юных сердца, с детства привязанных друг к другу. С годами их нежные чувства переросли в глубокую любовь. Путь к счастью влюбленных преградил сын местного князя Марджаасай. Ему приглянулась Ньургусун, и он полон решимости жениться на ней. Родители девушки безропотно подчинились судьбе. Но они не знали, что их Ньургусун готова умереть ради любви к своему избранному, как и Лоокуут ради неё.

Фильм режиссера Константина Тимофеева по одноименной повести Тимофея Сметанина, которая с успехом идет в якутских театрах, вышел в прокат 21 сентября и к концу месяца уже собрал более 11 млн рублей. На данный момент показатель картины близится к 20 млн рублей.

«Для обозревателей различных медиа-ресурсов из сферы кино стал неожиданностью высокий результат по кассовым сборам картины «Лоокуут и Ньургусун», который стабильно держится в топ-15 по сборам в масштабах страны, несмотря на ряд достаточно ярких кинопремьер российских и зарубежных фильмов. Важно отметить, что якутская картина вышла только в региональный прокат, не в федеральный. Весь прокат реализован на ресурсах Якутской киносети, по данным ЕАИС - от 30 до 53 киносеансов в день, при этом, в среднем фильм собирает почти 1 миллион рублей в день. И в результате картина вышла на 2 место в списке самых кассовых фильмов якутского кино», – говорит эксперт коммуникационного агентства АГТ по продвижению территорий, эксперт по бокс-офису Владислав Шулаев.

По его словам, «сейчас редкий якутский фильм не набирает 7 миллионов в прокате, и это уже говорит о том, что очень сильный внутренний рынок сформировался внутри Якутии, который позволяет окупать традиционно невысокие бюджеты якутских фильмов, причем, окупать кратно», хотя население республики – всего 1 млн человек.

Фильм про якутских Ромео и Джульетту окупился меньше, чем за две недели проката
фото: Съемки фильма "Лоокуут и Ньургусун"/Yakutia.info

«Разгадка этого феномена – в значительно возросшем качестве самого регионального кинопродукта, во внимательном отношении к местному кинематографу со стороны властей и его поддержке из регионального бюджета. В ряду причин также успехи в кинофикации региона и очень верно выбранные для этого технологические решения. Я имею в виду, в первую очередь, расширение числа кинотеатров, чему помогал Фонд кино. А после появления «Экстра Синема» — системы для кинопроката от якутских разработчиков – кинопрокат «пошел» в малые населенные пункты и села», – подчеркивает Шулаев.

Компания «Экстра Синема», резидент якутского Технопарка, разработала оборудование для проката с кинопроектором, который стоит в пять раз дешевле иностранного аналога. Это полноценная экосистема для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы «Пушкинская карта», защиту от несанкционированного копирования, оборудование даже автоматически отслеживает стоимость авторских прав и отправляет отчисления.

«На сегодня в республике действует 27 кинозалов, оснащенных оборудованием «Экстра Синема», охват населения в этих 27 населенных пунктах, где открыты залы, — 36 тысяч человек. В среднем в каждом таком селе проживает 1 300 человек. И мы наблюдаем высокую посещаемость, у нас примерно 10% населения сходили на фильм «Лоокуут и Ньургусун». Этот показатель, намного выше, чем среди городских жителей. В абсолютных цифрах это выглядит так. Миллион человек проживает Якутии. Кинофицировано порядка 70% населения, т.е. 700 тыс. человек. В общей сложности на этот фильм на сегодня сходило 47 тысяч зрителей, из них 3 700 – это те, кто посмотрел в залах, где используется оборудование «Экстра Синема», а вне «Экстра Синема» – 43 тысяч зрителей. Получается, что среди городского населения картину посмотрело примерно 6%, а в малых населенных пунктах почти в 2 раза больше, 10%», – говорит генеральный директор «Экстра Синема» Петр Чиряев.

Фильм про якутских Ромео и Джульетту окупился меньше, чем за две недели проката
фото: Съемки фильма "Лоокуут и Ньургусун"/Yakutia.info

В планах компании создать на территории республики порядка 200 залов, которые позволят добиться уровня кинофикации примерно 85% населения. «То есть эти 200 залов дадут нам плюс 15%. При чем на примере картины «Лоокуут и Нюргусун» мы видим, что в среднем в каждый зал сходит около 140 зрителей. Соответственно, 200 залов будет генерировать 28 тысяч зрителей на один фильм, а это полуторакратный прирост живой экономики якутского кино. В нашей сети средняя посещаемость одного сеанса этого фильма превышает 60 человек, в то время как средняя посещаемость сеансов такого всероссийского хита, как «Чебурашка» — не более 50», – отмечает Чиряев.

В свою очередь Владислав Шулаев подчеркивает, что лидеры проката в республике в 2023 году выглядят так: первым идет «Чебурашка», затем – пять якутских фильмов, следом – «Вызов», за ним – «Джон Уик» и «Леди Баг и Супер-Кот».

«На текущий момент суммарные кассовые сборы якутских фильмов с начала 2023 года составили 75 млн рублей, что уже больше результата за весь 2022 год. До конца года еще 3 месяца, то есть, итоговые сборы якутского кино, скорее всего, превысят 100 млн рублей. Свой вклад внесут и новые кинотеатры «Экстра Синема», и высокая заполняемость залов, и предстоящие премьеры. Ближайшая запланирована на 12 октября - фильм известных якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова «Эт», а в ноябре выйдет работа Никандра Федорова «Схватка» – байопик о непростой судьбе культового в республике борца Вячеслава Карпова, который был великим спортсменом, чемпионом СССР, учеником известного во всем мире тренера по вольной борьбе Дмитрия Петровича Коркина. Фильм, кстати, недавно взял приз прессы международного кинофестиваля «Киношок» с формулировкой «За победу личности над действительностью», – заключает эксперт.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей
Компания «СОЛЛАКС» и «Сахафильм» договорились об эксклюзивном сотрудничестве
От сатирической комедии до семейных приключений: новое якутское кино представили в Казахстане
«Иччи»: Проклятый старый пень
Якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов снимают киноальманах «ЭТ»
Андрей Фомин: «Якуты могут создать настоящее произведение искусства за три копейки»
Круто, тонко, страшно: Ирина Безрукова и Юлия Хлынина о фильме «Айта»
Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести
Не все чащи одинаково болезны: 7 хорроров об ужасе, затаившемся в лесу
Четвертый «Джон Уик», «Солнце моё» и еще 10 фильмов марта
«Не хороните меня без Ивана»: У якута три души
Саха-кола: «Молодость» — якутская комедия о том, что не вернуть ни за что никогда
Русский мужчина встречает якутскую женщину в эксклюзивном отрывке фильма «Не хороните меня без Ивана»
«Чебурашка», «Операция "Фортуна"» Гая Ричи и еще 9 фильмов января
«Наша зима»: Сине-желтый морок брака или морозостойкая любовь?
«Пугало»: Слушаю ваше дыхание
Дмитрий Давыдов: «В якутском кино мы все делаем по старинке»
У «Нелегала» нету цели — только путь. Рассказываем о многогранном якутском «Выжившем»
«Ника», «Клон» и еще 8 фильмов мая
«Злой дух расширял свои границы»: Степан Бурнашев — о якутском хорроре «Проклятая земля. Рок»
Поиск по меткам
якутское кино
персоны
Степан БурнашевДмитрий ДавыдовКонстантин ТимофеевНикандр Фёдоров
фильмы
ВызовДжон Уик 4Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силыЛоокуут и НьургусунСхваткаЧебурашкаЭт

анонс

Скорбим

Геннадий Гладков
16 октября ушёл из жизни композитор Геннадий Гладков.
Гавриил Лубнин
15 октября скончался актёр, композитор Гавриил Лубнин.

День рождения >>

Андрей Аверков
Полина Айнутдинова
Олег Алмазов
Марина Вайнбранд
Андрейс Жагарс
Софья Игнатова
Геннадий Казачков
Никита Кологривый
Александр Парра
Рэндолл Батинкофф
Линда Дарнелл
Эльза Зильберштейн
Анджела Лэнсбери
Эва Рёзе
Тим Роббинс
Эли Семун
все родившиеся 16 октября >>

Афиша кино >>

Анатомия падения
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2023
Байки на Хэллоуин
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Искушение
драма, триллер, экранизация
Польша, 2023
Лесси — лохматый детектив
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Дорога отчаяния
боевик, триллер, экранизация
США, 2023
Дух Байкала
Россия, 2023
Мегазавр
приключения, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
На Рубле без рубля
комедия
Россия, 2023
Очень плохая девчонка
комедия, молодежный фильм
США, 2023
Планета Максимус
драма
Россия, 2023
Подвал господина Гринберга
триллер
Россия, 2023
Северные амуры
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram