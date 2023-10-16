Фильм про якутских Ромео и Джульетту окупился меньше, чем за две недели проката

Якутский фильм «Лоокуут и Ньургусун», производственный бюджет которого составил около пяти миллионов рублей, окупился меньше, чем за две недели проката, свидетельствуют данные ЕАИС.
фото: Съемки фильма "Лоокуут и Ньургусун"/Yakutia.info
Лоокуут и Ньургусун — два юных сердца, с детства привязанных друг к другу. С годами их нежные чувства переросли в глубокую любовь. Путь к счастью влюбленных преградил сын местного князя Марджаасай. Ему приглянулась Ньургусун, и он полон решимости жениться на ней. Родители девушки безропотно подчинились судьбе. Но они не знали, что их Ньургусун готова умереть ради любви к своему избранному, как и Лоокуут ради неё.
Фильм режиссера Константина Тимофеева по одноименной повести Тимофея Сметанина, которая с успехом идет в якутских театрах, вышел в прокат 21 сентября и к концу месяца уже собрал более 11 млн рублей. На данный момент показатель картины близится к 20 млн рублей.
«Для обозревателей различных медиа-ресурсов из сферы кино стал неожиданностью высокий результат по кассовым сборам картины «Лоокуут и Ньургусун», который стабильно держится в топ-15 по сборам в масштабах страны, несмотря на ряд достаточно ярких кинопремьер российских и зарубежных фильмов. Важно отметить, что якутская картина вышла только в региональный прокат, не в федеральный. Весь прокат реализован на ресурсах Якутской киносети, по данным ЕАИС - от 30 до 53 киносеансов в день, при этом, в среднем фильм собирает почти 1 миллион рублей в день. И в результате картина вышла на 2 место в списке самых кассовых фильмов якутского кино», – говорит эксперт коммуникационного агентства АГТ по продвижению территорий, эксперт по бокс-офису Владислав Шулаев.
По его словам, «сейчас редкий якутский фильм не набирает 7 миллионов в прокате, и это уже говорит о том, что очень сильный внутренний рынок сформировался внутри Якутии, который позволяет окупать традиционно невысокие бюджеты якутских фильмов, причем, окупать кратно», хотя население республики – всего 1 млн человек.
фото: Съемки фильма "Лоокуут и Ньургусун"/Yakutia.info
«Разгадка этого феномена – в значительно возросшем качестве самого регионального кинопродукта, во внимательном отношении к местному кинематографу со стороны властей и его поддержке из регионального бюджета. В ряду причин также успехи в кинофикации региона и очень верно выбранные для этого технологические решения. Я имею в виду, в первую очередь, расширение числа кинотеатров, чему помогал Фонд кино. А после появления «Экстра Синема» — системы для кинопроката от якутских разработчиков – кинопрокат «пошел» в малые населенные пункты и села», – подчеркивает Шулаев.
Компания «Экстра Синема», резидент якутского Технопарка, разработала оборудование для проката с кинопроектором, который стоит в пять раз дешевле иностранного аналога. Это полноценная экосистема для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы «Пушкинская карта», защиту от несанкционированного копирования, оборудование даже автоматически отслеживает стоимость авторских прав и отправляет отчисления.
«На сегодня в республике действует 27 кинозалов, оснащенных оборудованием «Экстра Синема», охват населения в этих 27 населенных пунктах, где открыты залы, — 36 тысяч человек. В среднем в каждом таком селе проживает 1 300 человек. И мы наблюдаем высокую посещаемость, у нас примерно 10% населения сходили на фильм «Лоокуут и Ньургусун». Этот показатель, намного выше, чем среди городских жителей. В абсолютных цифрах это выглядит так. Миллион человек проживает Якутии. Кинофицировано порядка 70% населения, т.е. 700 тыс. человек. В общей сложности на этот фильм на сегодня сходило 47 тысяч зрителей, из них 3 700 – это те, кто посмотрел в залах, где используется оборудование «Экстра Синема», а вне «Экстра Синема» – 43 тысяч зрителей. Получается, что среди городского населения картину посмотрело примерно 6%, а в малых населенных пунктах почти в 2 раза больше, 10%», – говорит генеральный директор «Экстра Синема» Петр Чиряев.
фото: Съемки фильма "Лоокуут и Ньургусун"/Yakutia.info
В планах компании создать на территории республики порядка 200 залов, которые позволят добиться уровня кинофикации примерно 85% населения. «То есть эти 200 залов дадут нам плюс 15%. При чем на примере картины «Лоокуут и Нюргусун» мы видим, что в среднем в каждый зал сходит около 140 зрителей. Соответственно, 200 залов будет генерировать 28 тысяч зрителей на один фильм, а это полуторакратный прирост живой экономики якутского кино. В нашей сети средняя посещаемость одного сеанса этого фильма превышает 60 человек, в то время как средняя посещаемость сеансов такого всероссийского хита, как «Чебурашка» — не более 50», – отмечает Чиряев.
В свою очередь Владислав Шулаев подчеркивает, что лидеры проката в республике в 2023 году выглядят так: первым идет «Чебурашка», затем – пять якутских фильмов, следом – «Вызов», за ним – «Джон Уик» и «Леди Баг и Супер-Кот».
«На текущий момент суммарные кассовые сборы якутских фильмов с начала 2023 года составили 75 млн рублей, что уже больше результата за весь 2022 год. До конца года еще 3 месяца, то есть, итоговые сборы якутского кино, скорее всего, превысят 100 млн рублей. Свой вклад внесут и новые кинотеатры «Экстра Синема», и высокая заполняемость залов, и предстоящие премьеры. Ближайшая запланирована на 12 октября - фильм известных якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова «Эт», а в ноябре выйдет работа Никандра Федорова «Схватка» – байопик о непростой судьбе культового в республике борца Вячеслава Карпова, который был великим спортсменом, чемпионом СССР, учеником известного во всем мире тренера по вольной борьбе Дмитрия Петровича Коркина. Фильм, кстати, недавно взял приз прессы международного кинофестиваля «Киношок» с формулировкой «За победу личности над действительностью», – заключает эксперт.
обсуждение >>