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На ТВЦ выйдут детективы «Тень саламандры» и «Семь минус один» по оригинальным сценариям Виктории Платовой

16 октября
2023 год

Новости кино >>
16 октября 2023

На ТВЦ 21 и 28 октября состоятся премьеры детективов «Тень саламандры» и «Семь минус один» по оригинальным сценариям Виктории Платовой, сообщает пресс-служба канала.

«Тень саламандры»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Виктория Платова является не только писательницей, но и профессиональным сценаристом по образованию — окончила сценарную мастерскую [url=//www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/21160/bio/]Валентина
Черных[/url] во ВГИКе. Сначала она начала писать сценарии к своим же экранизациям, а с недавних пор – и оригинальные сценарии, рассказывающие истории, которые не были напечатаны в книгах. Новые сериалы как раз из таких.

По словам автора, «они очень разноплановые, и по героям, и по стилистике, но в основе, как всегда, детективная история. В "Тени саламандры" совершенно обыкновенная, ничем не примечательная девушка Елизавета волею судеб оказывается свидетельницей убийства. И обстоятельства складываются так, что этой робкой, немного нелепой сотруднице крошечного магазина "Букинист", приходится самой взяться за расследование. Елизавета – классическая неудачница, "тридцать три несчастья", но, пройдя через испытания и избежав множества ловушек, она меняется, становится уверенной в себе и получает то, на что и не надеялась – любовь».

«Тень саламандры»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Премьера «Теней саламандры» с Екатериной Смирновой и Нилом Кропаловым в главных ролях состоится 21 октября. Режиссером сериала выступил Игорь Нурисламов, снявший до этого еще несколько экранизаций — «Хрустальную ловушку», «Репейник» и «Прошлое умеет ждать».

28 октября зрителям покажут сериал «Семь минус один» с Ангелиной Поплавской. «Валерия — полицейский профайлер. Она умеет читать людей по их мимике, жестам, интонациям, и действительно талантлива в этом. Она из тех людей, для кого профессия на первом месте, а уже потом личная жизнь. Часто сомневается в себе, и внутри очень чуткая и ранимая, хотя и старается это скрыть», — говорит о своей героине актриса.

«Семь минус один»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Лера, в отличие от Елизаветы, сталкивается с преступлениями ежедневно, занимается особо тяжкими, серийными преступлениями. Но в нашей истории ей придется столкнуться с собственным прошлым, где тоже имело место убийство — когда-то вроде бы раскрытое по горячим следам, однако, не все так однозначно. А что именно произошло и чем закончилось ее опасное погружение в юность, зритель узнает уже очень скоро», — добавляет Платова.

Писательница с удовольствием посещает съемки, однако признается, что участвовать непосредственно в организации съемочного процесса ей бы не хотелось. Среди самых любимых экранизаций Платовой — «Хрустальная ловушка»,
«Змеи и лестницы» и «Купель дьявола».
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персоны
Нил КропаловИгорь НурисламовВиктория ПлатоваАнгелина ПоплавскаяЕкатерина СмирноваВалентин Черных
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Змеи и лестницыКупель дьяволаПрошлое умеет ждатьРепейникСемь минус одинТень СаламандрыХрустальная ловушка

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«Тень саламандры»
«Тень саламандры»
«Тень саламандры»
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