На ТВЦ выйдут детективы «Тень саламандры» и «Семь минус один» по оригинальным сценариям Виктории Платовой

Виктория Платова является не только писательницей, но и профессиональным сценаристом по образованию — окончила сценарную мастерскую [url=//www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/21160/bio/]Валентина
Черных[/url] во ВГИКе. Сначала она начала писать сценарии к своим же экранизациям, а с недавних пор – и оригинальные сценарии, рассказывающие истории, которые не были напечатаны в книгах. Новые сериалы как раз из таких.
По словам автора, «они очень разноплановые, и по героям, и по стилистике, но в основе, как всегда, детективная история. В "Тени саламандры" совершенно обыкновенная, ничем не примечательная девушка Елизавета волею судеб оказывается свидетельницей убийства. И обстоятельства складываются так, что этой робкой, немного нелепой сотруднице крошечного магазина "Букинист", приходится самой взяться за расследование. Елизавета – классическая неудачница, "тридцать три несчастья", но, пройдя через испытания и избежав множества ловушек, она меняется, становится уверенной в себе и получает то, на что и не надеялась – любовь».
28 октября зрителям покажут сериал «Семь минус один» с Ангелиной Поплавской. «Валерия — полицейский профайлер. Она умеет читать людей по их мимике, жестам, интонациям, и действительно талантлива в этом. Она из тех людей, для кого профессия на первом месте, а уже потом личная жизнь. Часто сомневается в себе, и внутри очень чуткая и ранимая, хотя и старается это скрыть», — говорит о своей героине актриса.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
«Лера, в отличие от Елизаветы, сталкивается с преступлениями ежедневно, занимается особо тяжкими, серийными преступлениями. Но в нашей истории ей придется столкнуться с собственным прошлым, где тоже имело место убийство — когда-то вроде бы раскрытое по горячим следам, однако, не все так однозначно. А что именно произошло и чем закончилось ее опасное погружение в юность, зритель узнает уже очень скоро», — добавляет Платова.
Писательница с удовольствием посещает съемки, однако признается, что участвовать непосредственно в организации съемочного процесса ей бы не хотелось. Среди самых любимых экранизаций Платовой — «Хрустальная ловушка»,
«Змеи и лестницы» и «Купель дьявола».
обсуждение >>