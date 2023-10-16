На ТВЦ выйдут детективы «Тень саламандры» и «Семь минус один» по оригинальным сценариям Виктории Платовой

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16 октября

Марина Александрова стала возлюбленной Кузьмы Сапрыкина в комедии «Макрон»

Начались съемки сериала про эйджизм в личных отношениях, первые мужские решения, когда тебе немного за 20, и новые жизненные грани, когда тебе уже 45