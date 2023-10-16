Марина Александрова стала возлюбленной Кузьмы Сапрыкина в комедии «Макрон»

анонс

На ТВЦ выйдут детективы «Тень саламандры» и «Семь минус один» по оригинальным сценариям Виктории Платовой

Фильм про якутских Ромео и Джульетту окупился меньше, чем за две недели проката

15 октября

Объявлены даты проведения XVII Большого фестиваля мультфильмов

Смотр пройдет в Москве с 27 октября по 7 ноября и по всей территории России в формате онлайн-показов с 20 по 27 ноября