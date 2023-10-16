Марина Александрова стала возлюбленной Кузьмы Сапрыкина в комедии «Макрон»

Начались съемки 20-серийной комедии «Макрон» про эйджизм в личных отношениях, первые мужские решения, когда тебе немного за 20, и новые жизненные грани, когда тебе уже 45. Премьера сериала производства компании Good Story Media, ТНТ и Premier состоится в 2024 году, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Сценаристу и креативному продюсеру сериала Алексею Харитонову«нравится, что в сердце истории не противопоставление Москвы и провинции, а человеческие отношения. С одной стороны, между нашими героями пропасть, они разные не только по возрасту, отношению к жизни и друг к другу, они разные по отношению к самим отношениям. С другой стороны, они притягиваются друг к другу и кажутся идеальной парой для современного мира. Хотя так ли современен город, в котором они оказываются?».
По сюжету молодой парень Андрей приезжает из Москвы в родной маленький городок, расположенный в Архангельской области, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Вика – начальница Андрея, их служебный роман как-то незаметно перерос в серьезные отношения, несмотря на разницу в возрасте почти в 20 лет. У Андрея серьезные намерения, что вызывает бурную реакцию со стороны консервативных родственников – в семье появился «свой собственный Макрон». Мама Андрея использует все возможные методы, чтобы Вика исчезла из его жизни: отговаривает, подставляет, обижается и даже обращается к потусторонним силам. Ситуация осложняется тем, что бывшая девушка Андрея тоже с удвоенной силой начинает влезать в жизнь пары, чтобы вернуть себе Андрея, а ее одинокий отец влюбляется в Вику и твердо намерен на ней жениться.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
По словам сценариста и креативного продюсера Андрея Воробьёва, «"Макрон" — это узнаваемая, веселая, уютная, но в то же время непростая история. Характеры героев сами подталкивают сюжет — с таким материалом очень интересно и непросто работать».
Роль Андрея исполняет Кузьма Сапрыкин, а его возлюбленной «в возрасте» – Марина Александрова. Актриса уже завидует «зрителю, что они увидят наш проект! Вас ждет народный хит, уверена! И, конечно, нас объединила творческая химия и good story, а еще желание повеселиться и порадовать зрителей, ведь нам так всем это сегодня необходимо».
«Сценарий, получился обаятельный и веселый. Прекрасный актерский состав. Замечательная команда. Все составляющие для хорошего проекта есть. Думаю сдюжим», — считает Робак.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Пилот «Макрона», снятый в 2022-м, вошел в конкурсную программу фестиваля «Пилот» этим летом и получил приз «Лучший актерский ансамбль». В запуске сезона примет участие весь актерский состав, задействованный в пилоте, а в режиссерском кресле Бориса Дергачёва, для которого сериал стал режиссерским дебютом, сменит Татьяна Суровцева, для которой комедия также станет сериальным дебютом.
«На мой взгляд, у авторов получилась очень обаятельная и смешная история с живыми персонажами, которые разговаривают не как роботы, а как реальные люди, что особенно ценно в современном кино. Пилот очень тепло приняли, поэтому наша задача становится ещё более ответственной – превратить "Макрон" в классный сериал, который люди будут смотреть с удовольствием», — говорит Кузьма Сапрыкин.
На взгляд Ольги Медынич, «самое ценное в сериале "Макрон" — актерский состав. На съемочной площадке собрались любимые мне люди, с которыми я неоднократно работала и с кем дружу в реальной жизни. Зритель увидит душевную историю, за которой приятно и интересно следить».
обсуждение >>