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Не стало композитора «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи» Геннадия Гладкова

16 октября
2023 год

Новости кино >>
16 октября 2023

На 89-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РФ, знаменитого советского и российского композитора Геннадия Гладкова. Печальную новость сообщают «Ведомости» со ссылкой на телеграм-канал историка культуры Николая Подосокорского.

Не стало композитора «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи» Геннадия Гладкова
фото: ria.ru

Геннадий Игоревич родился 18 февраля 1935 года в Москве. В 1959-м окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, где занимался сочинением музыки под руководством Григория Фрида. В 1966-м окончил аспирантуру Московской консерватории. До 1971-го занимался преподаванием.

Автор музыки более чем к 100 игровым и анимационным картинам, включая мультфильмы «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок», «Ну, погоди!», «38 попугаев», «Как львенок и черепаха пели песню», фильмы «Джентльмены удачи», «Точка, точка, запятая...», «12 стульев», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Дульсинея Тобосская», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «После дождичка в четверг», «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона», «Дон Сезар де Базан» и многие другие. Работал над музыкально-драматическими театральными постановками Ленкома и Театра имени Ленсовета. Лауреат двух премий «Ника», диплома фестиваля «Золотой Витязь» и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Смотреть онлайн Фильмы и мультфильмы с музыкой Геннадия Гладкова

Среди сочинений маэстро – опера «Старший сын», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», оперетты «Желтый дьявол» «Собака на сене», мюзиклы «Бременские музыканты», «Темп-1929», «Дульсинея Тобосская», «Тиль», «Хоттабыч», «На бойком месте», музыкальные сказки «Голубой щенок», «Маша и Витя против "Диких гитар"», «Как львенок и черепаха пели песню», Симфония, Концертино для трубы с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Концертино для баяна и оркестра народных инструментов, Пассакалия для оркестра, сюиты «День в походе», «Спор о спорте», кантата «Поэма о пионерке», камерная, хоровая музыка, вокальные циклы «Всё в порядке» и «Поезд памяти».
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обсуждение >>
№ 1
nord   16.10.2023 - 14:52
Очень хороший композитор. Жаль... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Геннадий ГладковГригорий Фрид
фильмы
12 стульев38 попугаевБременские музыкантыГолубой щенокДжентльмены удачиДом, который построил СвифтДон Сезар де БазанДульсинея ТобосскаяКак львёнок и черепаха пели песнюМалыш и КарлсонНу, погоди!Обыкновенное чудоПо следам бременских музыкантовПосле дождичка в четвергСобака на сенеТочка, точка, запятая...Убить драконаФормула любвиЧеловек с бульвара Капуцинов
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