Не стало композитора «Бременских музыкантов» и «Джентльменов удачи» Геннадия Гладкова

На 89-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РФ, знаменитого советского и российского композитора Геннадия Гладкова
. Печальную новость сообщают «Ведомости
» со ссылкой
на телеграм-канал историка культуры Николая Подосокорского.
Геннадий Игоревич
родился 18 февраля 1935 года в Москве. В 1959-м окончил теоретическое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, где занимался сочинением музыки под руководством Григория Фрида
. В 1966-м окончил аспирантуру Московской консерватории. До 1971-го занимался преподаванием.
Автор музыки более чем к 100 игровым и анимационным картинам, включая мультфильмы «Бременские музыканты
», «По следам бременских музыкантов
», «Малыш и Карлсон
», «Голубой щенок
», «Ну, погоди!
», «38 попугаев
», «Как львенок и черепаха пели песню
», фильмы «Джентльмены удачи
», «Точка, точка, запятая...
», «12 стульев
», «Собака на сене
», «Обыкновенное чудо
», «Дульсинея Тобосская
», «Дом, который построил Свифт
», «Формула любви
», «После дождичка в четверг
», «Человек с бульвара Капуцинов
», «Убить дракона
», «Дон Сезар де Базан
» и многие другие. Работал над музыкально-драматическими театральными постановками Ленкома
и Театра имени Ленсовета
. Лауреат двух премий «Ника», диплома фестиваля «Золотой Витязь» и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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Фильмы и мультфильмы с музыкой Геннадия Гладкова
Среди сочинений маэстро – опера «Старший сын», балеты «Вий», «Двенадцать стульев», «Возвращение Одиссея», оперетты «Желтый дьявол» «Собака на сене», мюзиклы «Бременские музыканты», «Темп-1929», «Дульсинея Тобосская», «Тиль», «Хоттабыч», «На бойком месте», музыкальные сказки «Голубой щенок», «Маша и Витя против "Диких гитар"», «Как львенок и черепаха пели песню», Симфония, Концертино для трубы с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром, Концертино для баяна и оркестра народных инструментов, Пассакалия для оркестра, сюиты «День в походе», «Спор о спорте», кантата «Поэма о пионерке», камерная, хоровая музыка, вокальные циклы «Всё в порядке» и «Поезд памяти».
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