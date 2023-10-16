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Егора Великогло назначили директором департамента собственного производства Иви

16 октября
2023 год

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16 октября 2023

Егор Великогло назначен руководителем направления собственного производства, вошедшего в состав департамента контента Иви. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, его задачей станет разработка и реализация новой стратегии платформы в части оригинальных проектов. Отвечающая за креатив продюсерская команда в лице Яны Лебедевой, Инны Оркиной-Сексте и Анны Крейчман продолжит свою работу, а директором по производству стала Анастасия Дюкарева.

«Мы реагируем на изменения рынка и видим бизнес-перспективы в развитии производства оригинального контента Иви. У нас очень сильная креативная команда, и моя основная задача — как бизнес-аналитика — сделать из департамента собственного производства еще одно успешное бизнес-направление в составе Иви, соединив креатив с накопленным знанием о работе контента и аудиторными предпочтениями сервиса Иви», — прокомментировал свое назначение Великогло.

Егора Великогло назначили директором департамента собственного производства Иви

Последние три года Егор руководил департаментом контентной стратегии и аналитики Иви, создав аналитическую базу, способную оценивать и прогнозировать эффективность работы контента на сервисе. Он имеет более 10 лет опыта работы в стратегическом консалтинге, руководил командами по построению бизнес-моделей и развитию новых стратегических направлений.

По словам заместителя генерального директора по контенту Иви Ивана Гринина, «такая модель управления опирается на успешный зарубежный опыт взаимопроникновения креатива и бизнеса. Мы уверены, что такой подход позволит нам прийти к концепции "большого" контента: синергии лицензирования, дистрибуции и собственного производства. Команда онлайн-кинотеатра остается максимально открытой к работе с рынком и его профессионалами. Мы будем продолжать развивать собственное производство, несколько смелых проектов уже запланированы на ближайшее будущее».
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