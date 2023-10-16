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Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября

16 октября
2023 год

Новости кино >>
16 октября 2023

Первые эпизоды 12-серийной комедии «Политех» зрители видеосервиса Wink увидят 26 октября, он также выйдет в эфире СТС в новом телесезоне. Производством сериала для линейки Wink Originals и телеканала занимаются компания Black Box Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета. В главных ролях — Александр Новиков и Анна Глаубэ, а компанию им составили Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наташа Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Маруся Климова, Олег Верещагин, Ирина Пегова и блогер Аня Покров, уточняет пресс-служба «Ростелекома».



«Я первый раз работал с таким большим количеством подростков. И это было очень увлекательно. Молодые люди отличаются тем, что сходу готовы начать играть в любую игру: ты ставишь задачу, а они стараются достичь ее любой ценой. И если некоторые взрослые актеры при слове "дубль" начинают вздыхать, то подростки, наоборот: стремятся сделать лучше, чем было в предыдущем дубле. Поэтому съемки "Политеха" были такими увлекательными. Да, мы уставали. Да, местами было сложно. Но когда ты видишь эти горящие глаза, открывается второе, третье, пятое дыхание», — говорит режиссер сериала Алексей Зотов.

По сюжету школьнику Глебу (Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж. Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на все, чтобы построить продвинутый колледж по новым правилам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе.

Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября
фото: пресс-служба «Ростелекома»

«Я никогда не был фанатом компьютерных игр, а Глеб, мой персонаж, наоборот, обожает компьютерные игры, он в этом деле профессионал. Мне кажется, всегда круто, когда кто-то находит практическое применение своим хобби, — Глебу эти навыки пригодились. Студенческая жизнь — прикольная пора, я тоже студент, как и Глеб. На съемках царила крутая атмосфера, мы сдружились с нашим детским столом (так молодых актеров называла съемочная группа), а у наших педагогов по сценарию было чему поучиться и в жизни. Поэтому, я считаю, все сложилось очень круто, безумно благодарен проекту, группе», — поделился Александр Новиков.

Значительная часть съемок прошла в подмосковном Егорьевске, а «роль» колледжа досталась филиалу МГТУ «Станкин», который размещается в историческом здании постройки начала XX века. Готический образ колледжа подчеркивает фабулу, в которой профессии и карьерные амбиции будущего соперничают с представлениями из прошлого.

Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября
фото: пресс-служба «Ростелекома»

«Мы снимали в действующем колледже в Егорьевске, в потрясающем здании филиала "Станкин". Я ходила по зданию колледжа и вспоминала свою жизнь в школе — я была из тех учеников, которых учеба особо не интересовала, в школу приходила скорее потусоваться, как и герои "Политеха". А теперь сама оказалась на месте педагога и тут-то ощутила, как им было тяжело с нами. Несмотря на то, что многие взрослые воспринимают компьютерные игры как деградацию и пустую трату времени, это действительно может быть окном для новых возможностей и достижений. С оговоркой, конечно, что игра становится не целью, а средством, и не заменяет собой реальность, а улучшает ее», — комментирует Анна Глаубэ.

За визуальную составляющую «Политеха» отвечает оператор-постановщик Станислав Юдаков. Продюсерами выступили Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Антон Володькин и Александр Косарим.

Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября
фото: пресс-служба «Ростелекома»

По словам Наташи Бардо, сыгравшей преподавателя экономики, «на съемочной площадке сериала "Политех" была очень дружная атмосфера. У нас сложился отличный актерский состав, здорово, что моим партнером был Егор Корешков, это не первый наш совместный проект, и я была рада снова встретиться в кадре. Смешных моментов было очень много! Комедия ведь играется серьезно, но были сцены, где мы сами так хохотали от того, что написали сценаристы, что долго не могли успокоиться и продолжить работать. Очень жду выхода сериала на экраны».
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Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября фотографии
Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября фотографии
Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября фотографии
Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября фотографии
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