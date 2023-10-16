Институт развития интернета объявил о старте конкурса дебютов

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16 октября Александр Новиков и Анна Глаубэ попадут в «Политех» 26 октября В этот день зрителям видеосервиса Wink покажут первые эпизоды комедии про киберспорт

16 октября Егора Великогло назначили директором департамента собственного производства Иви Его задачей станет разработка и реализация новой стратегии онлайн-кинотеатра в части оригинальных проектов