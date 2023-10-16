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Институт развития интернета объявил о старте конкурса дебютов

16 октября
2023 год

Новости кино >>
16 октября 2023
Стартовал второй конкурс Института развития интернета, направленный на поддержку дебютантов. Согласно пресс-службе ИРИ, работы принимаются с 16 октября по 12 декабря до 18 часов по московскому времени. Победителями первого отбора, прошедшего с декабря 2022 года по март 2023-го, стали 20 проектов начинающих авторов.

Участниками могут стать студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2019-го по направлениям «Сценарное мастерство», «Режиссура кино и телевидения», «Актерское искусство (мастерство)», «Анимация», «Реклама и связи с общественностью» и другим творческим специальностям.

Институт развития интернета объявил о старте конкурса дебютов
фото: пресс-служба Института развития интернета

Принимаются заявки на создание пилотного эпизода сериала (от семи до 12 минут) или короткометражного фильма (от трех до 25 минут). Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов. Участник также должен предоставить письмо о поддержке от наставника – профессионала индустрии с фильмографией из не менее трех проектов, подтвержденной в открытых отраслевых источниках. Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно здесь.

Финалисты, набравшие достаточное количество баллов на этапе независимой экспертизы, представят свои проекты на очной защите. Их оценят эксперты Конкурсного комитета ИРИ. Победителей конкурса объявят в марте 2024-го, они получат до трех миллионов рублей на один проект. Контент должен быть создан до 1 августа следующего года и в первую очередь размещен на российских платформах, включая группы и каналы на VK и Rutube с аудиторией более тысячи подписчиков. Отчитываться по просмотрам авторы будут до 30 ноября 2024-го.
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