«Меня съели»: подземелья и дракон в трейлере «Нежеланно бессмертного авантюриста»

Анонсированный
в апреле прошлого года «Нежеланно бессмертный авантюрист»
оброс новым промороликом (у нас — с русскими субтитрами). Премьера сериала запланирована на январь 2024-го.
Искатель приключений Рент Файна никогда не обладал особым боевым талантом, тем не менее на протяжении десяти лет он упорно оттачивал мастерство владения мечом и ежедневно исследовал подземелья. Однажды, блуждая по знакомому лабиринту, юноша натыкается на новый участок, где и погибает в чреве дракона. После смерти Рент не отправляется в небытие, а становится скелетом — низшим из демонов.
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Самые интересные аниме-премьеры осени
Постановкой темного фэнтези занимается Нориаки Акитая
(«Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
», «Госпожа Вампир по соседству
») на студии Connect
(«Марш смерти под рапсодию параллельного мира
», «Алиса в Пограничье
»), сценарий написал Юкиэ Сугавара
(«Госпожа Кагуя: в любви как на войне
», «Смертельная игра мёртвой горы
»), персонажей разработал Такао Сано
(ключевая анимация «Семья шпиона
», «Черный клевер
»), а за музыку отвечает Сюн Нарита
(«Темное собрание
», «Слишком милый кризис
»). Неудачливого Рента Файна озвучивает Рёта Судзуки
(братья Ванима
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
», Рюсуй Нанами
из «Доктора Стоуна
»).
Также в проекте участвуют:
Лоррен Вивье — Микако Комацу
(Маки Дзэнин
из «Магической битвы
», Беатрикс из «Восхождения в тени!
»).
Шейла Ибарс — Икуми Хасэгава
(Икуё Кита
из «Рок-тихони
», Лене Оруссо из «Я предпочитаю злодейку
»).
Лина Лепаж — Саюми Судзусиро
(Ами Цуруга
из «Терассы кафе богинь
», Пильс Дюнан
из «Стесняшки
»).
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«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще одна история о костях и перерождении
Трейлер сопровождает вступительный трек Immortal
, написанный и исполненный японским композитором, диджеем и музыкальным продюсером JUVENILE
, наиболее известным как сочинитель опенинга LIES GO ON
к сериалу «Лжец, лжец
». Несмотря на то, что автор создавал композиции для многих других исполнителей, Immortal станет его дебютом в качестве певца. Финальную тему, название которой пока неизвестно, предоставит Мао Абэ
(«Первые шаги
», «Авантюристы, которые не верят в человечество, спасут мир
»).
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