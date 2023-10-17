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«Меня съели»: подземелья и дракон в трейлере «Нежеланно бессмертного авантюриста»

17 октября
2023 год

Новости кино >>
17 октября 2023
Анонсированный в апреле прошлого года «Нежеланно бессмертный авантюрист» оброс новым промороликом (у нас — с русскими субтитрами). Премьера сериала запланирована на январь 2024-го.


Искатель приключений Рент Файна никогда не обладал особым боевым талантом, тем не менее на протяжении десяти лет он упорно оттачивал мастерство владения мечом и ежедневно исследовал подземелья. Однажды, блуждая по знакомому лабиринту, юноша натыкается на новый участок, где и погибает в чреве дракона. После смерти Рент не отправляется в небытие, а становится скелетом — низшим из демонов.

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Постановкой темного фэнтези занимается Нориаки АкитаяЯ переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту», «Госпожа Вампир по соседству») на студии ConnectМарш смерти под рапсодию параллельного мира», «Алиса в Пограничье»), сценарий написал Юкиэ СугавараГоспожа Кагуя: в любви как на войне», «Смертельная игра мёртвой горы»), персонажей разработал Такао Сано (ключевая анимация «Семья шпиона», «Черный клевер»), а за музыку отвечает Сюн НаритаТемное собрание», «Слишком милый кризис»). Неудачливого Рента Файна озвучивает Рёта Судзуки (братья Ванима из «Синей тюрьмы: Блю Лок», Рюсуй Нанами из «Доктора Стоуна»).

«Меня съели»: подземелья и дракон в трейлере «Нежеланно бессмертного авантюриста»

Также в проекте участвуют:

Лоррен Вивье — Микако Комацу (Маки Дзэнин из «Магической битвы», Беатрикс из «Восхождения в тени!»).
Шейла Ибарс — Икуми Хасэгава (Икуё Кита из «Рок-тихони», Лене Оруссо из «Я предпочитаю злодейку»).
Лина Лепаж — Саюми Судзусиро (Ами Цуруга из «Терассы кафе богинь», Пильс Дюнан из «Стесняшки»).

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Трейлер сопровождает вступительный трек Immortal, написанный и исполненный японским композитором, диджеем и музыкальным продюсером JUVENILE, наиболее известным как сочинитель опенинга LIES GO ON к сериалу «Лжец, лжец». Несмотря на то, что автор создавал композиции для многих других исполнителей, Immortal станет его дебютом в качестве певца. Финальную тему, название которой пока неизвестно, предоставит Мао АбэПервые шаги», «Авантюристы, которые не верят в человечество, спасут мир»).

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«Меня съели»: подземелья и дракон в трейлере «Нежеланно бессмертного авантюриста» фотографии
«Меня съели»: подземелья и дракон в трейлере «Нежеланно бессмертного авантюриста» фотографии
«Меня съели»: подземелья и дракон в трейлере «Нежеланно бессмертного авантюриста» фотографии
«Меня съели»: подземелья и дракон в трейлере «Нежеланно бессмертного авантюриста» фотографии
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