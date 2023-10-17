«Иван Семёнов: Большой поход» и «Голова-жестянка» включены в конкурс фестиваля «Arctic Open – детям»

В шорт-лист фестиваля «Arctic Open – детям» вошли 19 фильмов из семи стран: России, Китая, Перу, Дании, Ирана, Турции и Италии. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
На рассмотрение отборочного жюри VII Международного кинофестиваля Arctic Open пришло 1228 работ из 184 стран мира. Из них в категорию «Фильмы для детей и юношества» попали 110 картин, а в шорт-лист попало 19 лент. Во внеконкурсной программе состоятся VR-показ экофильма и ретроспективный просмотр мультмюзиклов режиссера киностудии «Союзмультфильм» Инессы Ковалевской. Полнометражные и короткометражные игровые работы для семейного просмотра покажут со 2 по 5 ноября в Архангельске, Новодвинске и Коноше. Все фестивальные кинособытия для зрителей арктического кинофестиваля бесплатны.
Жюри детской программы возглавит режиссер авторской анимации киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Киселёва, которая в прошлом году на кинофестивале представила премьерные серии нового «Умки». В оценке работ ей помогут Александр Котт, Иван Соловьёв и пинежская поэтесса Варвара Заборцева. Победителей определят в номинациях «лучший фильм для детей и юношества», «лучший режиссер», «лучший исполнитель детской роли» и «специальное упоминание жюри».
В ноябре открывать и закрывать «Arctic Open – детям» будут итальянские короткометражки: «Морская комната» Карло Проццо и «Четыре сезона» Микеле Виллетти. В конкурс включены полнометражные ленты «Иван Семёнов: Большой поход» Антона Богданова, «Голова-жестянка» Ивана Капитонова и «Испытание аулом» Ислама Сатырова. Остальные 15 фильмов конкурсной программы – короткометражные работы, среди которых есть мультфильмы, документальная сказка и даже балет «Спящая красавица», снятый под водой. Примеры кинематографа разных стран и регионов России объединены для показов в несколько сеансов. Зритель сможет посмотреть по три-четыре короткометражных фильма за один сеанс и лично пообщаться с авторами картин. Показы пройдут в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Титан Арена» в Архангельске. В Новодвинске фестивальной площадкой станет кинотеатр «Дружба». Традиционно перед стартом показов в областном центре фильмы посмотрят участники программы «Большое кино — малым поселкам» — зрители кинозала «Премьер» в Коноше. В первый день ноября они увидят «Испытание аулом» и пообщаются с Исламом Сатыровым.
Зрителей ждут не только кинопоказы, но и встречи с авторами, режиссерами и продюсерами, а также юными актерами, которые расскажут о своем пути в мир большого кино на пресс-конференции во время киносмотра. Модераторами фестивальных кинопоказов будут журналист, сценарист, продюсер Юрий Ерофеев и сценарист Марина Никитина. Из новых событий в программе детского кинофестиваля – «Родительский чат», в рамках которого состоится показ фильма Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок». На него приглашаются родители, педагоги, социальные работники, психологи и другие специалисты, работающие с детьми. В обсуждении примет участие психолог высшей категории в области отношений, руководитель АНО «Новый взгляд» Ольга Яреньгина.
фото: пресс-служба фестиваля
Внеконкурсная программа познакомит зрителей с фильмом Владимира Марина «Подводный мир белых китов. VR-погружение». Площадкой для VR-показов, как и в прошлом году, станет Центр социальных инноваций в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова. Ретроспектива, которая объединит взрослых и детей, посвящена 90-летию Инессы Ковалевской, снявшей порядка 30 мультфильмов («Бременские музыканты», «Катерок», «В порту», «Чучело-мяучело», «Сказка о Попе и работнике его Балде»). Песни из ее работ исполнит детский музыкальный коллектив «Страна чудес» на сцене Архангельского театра кукол в день закрытия и награждения победителей 5 ноября. С программой и расписанием показов можно ознакомиться на сайте фестиваля. Бесплатные билеты уже доступны на сайте и в соцсетях.
Что касается основной программы Arctic Open, которая пройдет с 7 по 10 декабря, то организаторы кинофестиваля огласят ее шорт-лист через неделю, 25 октября.
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