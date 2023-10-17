Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Иван Семёнов: Большой поход» и «Голова-жестянка» включены в конкурс фестиваля «Arctic Open – детям»

17 октября
2023 год

Новости кино >>
17 октября 2023
В шорт-лист фестиваля «Arctic Open – детям» вошли 19 фильмов из семи стран: России, Китая, Перу, Дании, Ирана, Турции и Италии. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

«Иван Семёнов: Большой поход» и «Голова-жестянка» включены в конкурс фестиваля «Arctic Open – детям»
фото: пресс-служба фестиваля

На рассмотрение отборочного жюри VII Международного кинофестиваля Arctic Open пришло 1228 работ из 184 стран мира. Из них в категорию «Фильмы для детей и юношества» попали 110 картин, а в шорт-лист попало 19 лент. Во внеконкурсной программе состоятся VR-показ экофильма и ретроспективный просмотр мультмюзиклов режиссера киностудии «Союзмультфильм» Инессы Ковалевской. Полнометражные и короткометражные игровые работы для семейного просмотра покажут со 2 по 5 ноября в Архангельске, Новодвинске и Коноше. Все фестивальные кинособытия для зрителей арктического кинофестиваля бесплатны.

Жюри детской программы возглавит режиссер авторской анимации киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Киселёва, которая в прошлом году на кинофестивале представила премьерные серии нового «Умки». В оценке работ ей помогут Александр Котт, Иван Соловьёв и пинежская поэтесса Варвара Заборцева. Победителей определят в номинациях «лучший фильм для детей и юношества», «лучший режиссер», «лучший исполнитель детской роли» и «специальное упоминание жюри».

Читать рецензию «Голова-жестянка»: Принцесса Забава здесь больше не живет

В ноябре открывать и закрывать «Arctic Open – детям» будут итальянские короткометражки: «Морская комната» Карло Проццо и «Четыре сезона» Микеле Виллетти. В конкурс включены полнометражные ленты «Иван Семёнов: Большой поход» Антона Богданова, «Голова-жестянка» Ивана Капитонова и «Испытание аулом» Ислама Сатырова. Остальные 15 фильмов конкурсной программы – короткометражные работы, среди которых есть мультфильмы, документальная сказка и даже балет «Спящая красавица», снятый под водой. Примеры кинематографа разных стран и регионов России объединены для показов в несколько сеансов. Зритель сможет посмотреть по три-четыре короткометражных фильма за один сеанс и лично пообщаться с авторами картин. Показы пройдут в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Титан Арена» в Архангельске. В Новодвинске фестивальной площадкой станет кинотеатр «Дружба». Традиционно перед стартом показов в областном центре фильмы посмотрят участники программы «Большое кино — малым поселкам» — зрители кинозала «Премьер» в Коноше. В первый день ноября они увидят «Испытание аулом» и пообщаются с Исламом Сатыровым.

Зрителей ждут не только кинопоказы, но и встречи с авторами, режиссерами и продюсерами, а также юными актерами, которые расскажут о своем пути в мир большого кино на пресс-конференции во время киносмотра. Модераторами фестивальных кинопоказов будут журналист, сценарист, продюсер Юрий Ерофеев и сценарист Марина Никитина. Из новых событий в программе детского кинофестиваля – «Родительский чат», в рамках которого состоится показ фильма Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок». На него приглашаются родители, педагоги, социальные работники, психологи и другие специалисты, работающие с детьми. В обсуждении примет участие психолог высшей категории в области отношений, руководитель АНО «Новый взгляд» Ольга Яреньгина.

«Иван Семёнов: Большой поход» и «Голова-жестянка» включены в конкурс фестиваля «Arctic Open – детям»
фото: пресс-служба фестиваля

Внеконкурсная программа познакомит зрителей с фильмом Владимира Марина «Подводный мир белых китов. VR-погружение». Площадкой для VR-показов, как и в прошлом году, станет Центр социальных инноваций в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова. Ретроспектива, которая объединит взрослых и детей, посвящена 90-летию Инессы Ковалевской, снявшей порядка 30 мультфильмов («Бременские музыканты», «Катерок», «В порту», «Чучело-мяучело», «Сказка о Попе и работнике его Балде»). Песни из ее работ исполнит детский музыкальный коллектив «Страна чудес» на сцене Архангельского театра кукол в день закрытия и награждения победителей 5 ноября. С программой и расписанием показов можно ознакомиться на сайте фестиваля. Бесплатные билеты уже доступны на сайте и в соцсетях.

Что касается основной программы Arctic Open, которая пройдет с 7 по 10 декабря, то организаторы кинофестиваля огласят ее шорт-лист через неделю, 25 октября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сергей Гилёв обращает внимание Варвары Володиной на ее проблему с общением в эксклюзивном отрывке из фильма «Голова-жестянка»
«Взрывной» подросток Павел Чернышев устраивает бунт в трейлере «1000 дешевых зажигалок»
персоны
Антон БогдановИван КапитоновТатьяна Киселёва (II)Инесса КовалевскаяАлександр КоттВладимир МаринИрина ОбидоваИван Соловьёв (III)
фильмы
1000 дешёвых зажигалокБременские музыкантыВ портуГолова-жестянкаИван Семёнов: Большой походКатерокСказка о попе и работнике его БалдеУмкаЧучело-мяучело

фотографии >>
«Иван Семёнов: Большой поход» и «Голова-жестянка» включены в конкурс фестиваля «Arctic Open – детям» фотографии
«Иван Семёнов: Большой поход» и «Голова-жестянка» включены в конкурс фестиваля «Arctic Open – детям» фотографии
«Иван Семёнов: Большой поход» и «Голова-жестянка» включены в конкурс фестиваля «Arctic Open – детям» фотографии
«Иван Семёнов: Большой поход» и «Голова-жестянка» включены в конкурс фестиваля «Arctic Open – детям» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геннадий Гладков
16 октября ушёл из жизни композитор Геннадий Гладков.
Гавриил Лубнин
15 октября скончался актёр, композитор Гавриил Лубнин.

День рождения >>

Андрей Алексеев
Андрей Гуркин
Владимир Демидов
Анастасия Евграфова
Артём Крестников
Георгий Оболенский
Александр Устюгов
Владимир Устюгов
Ксения Филиппова
Макс Айронс
Рудольф Грушинский
Фелисити Джонс
Апостол Карамитев
Марго Киддер
Мэттью Макфэдьен
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Анатомия падения
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2023
Байки на Хэллоуин
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Искушение
драма, триллер, экранизация
Польша, 2023
Лесси — лохматый детектив
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Дорога отчаяния
боевик, триллер, экранизация
США, 2023
Дух Байкала
Россия, 2023
Мегазавр
приключения, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
На Рубле без рубля
комедия
Россия, 2023
Очень плохая девчонка
комедия, молодежный фильм
США, 2023
Планета Максимус
драма
Россия, 2023
Подвал господина Гринберга
триллер
Россия, 2023
Северные амуры
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен