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Премьера «Зеркала лжи» с Марией Куликовой и Ольгой Павловец состоится 23 октября

17 октября
2023 год

Новости кино >>
17 октября 2023
На «России» 23 октября состоится премьера детективной мелодрамы Романа Просвирнина «Зеркало лжи». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполняют Мария Куликова, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер, Иван Жидков, Александр Ратников и Павел Кузьмин.

Премьера «Зеркала лжи» с Марией Куликовой и Ольгой Павловец состоится 23 октября
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Моя героиня очень упертая и упрямая – постоянно наводит шорох вокруг себя. Для Дины, как и для меня, женская дружба – большое дело, — говорит о своем персонаже Мария Куликова. — У меня тоже есть три лучшие подруги еще со времен детской театральной студии. Мы вместе ездим отдыхать, ходим на дни рождения наших родителей. И именно о такой плотной дружбе идет речь в сериале. Но, как мне кажется, основная его линия все же детективная. Меня это очень привлекло, потому что я обожаю этот жанр. Засматриваюсь нашими и западными детективами, которые сейчас снимают на высоком уровне. Лично для меня история закончилась очень неожиданно».

По сюжету логопед в детском саду Дина (Куликова) живет размеренной и счастливой жизнью вместе с дочерью Олей (Диана Енакаева) и гражданским мужем Сергеем (Миллер), с которым давно собирается узаконить отношения. У героини есть три лучшие подруги – Неля (Павловец), Яна (Александра Сопова) и Анна (Анастасия Голотвина). Яна пропадает, но выяснить, что с ней произошло, не удается. Следом за ней при странных обстоятельствах погибает Анна, а ее муж обвиняет в смерти жены Дину. Вместе с Нелей и своими однокурсниками – следователем Евгением Корзининым (Кузьмин) и Алексеем Коржовым (Ратников), героиня берется за расследование этого дела. Но Дина и представить не может, что вскоре ее собственная жизнь окажется в опасности



«В отличие от своих подруг Неля выросла в обеспеченной семье. Эта разница в социальных статусах все время разобщала девочек, но моя героиня своей активностью, участливостью всегда старалась ее компенсировать. Их дружба зародилась еще в юности, а такие отношения, как правило, самые крепкие. Но не все так гладко – зрителей ждет много неожиданных поворотов. Даже я, когда читала сценарий, постоянно удивлялась. Мне нравится, что эта история абсолютно реалистична, ведь в жизни порой такое случается, что кино и не снилось», — рассказала Ольга Павловец.

За визуальную составляющую мелодрамы отвечают оператор Александр Бучнев и художник-постановщик Сергей Коровяков. Сценарий написали Илья и Марина Лацисы. Режиссеру Роману Просвирнину «понравилась эта история бесконечных скелетов в шкафу, когда мы все улыбаемся, радуемся жизни, кажется, что у нас все хорошо, а на самом деле есть второй план, вторые выдвижные ящики. В нашем сериале такое хитросплетение линий, такой ужасный клубок тайн и интриг! Огромное количество героев, у которых спустя годы всплывают подводные камни, и это вносит в сюжет криминальный характер. Мы снимали во всех знаковых местах Ростова-на-Дону: центр, все набережные, галерея «Ростов». У нас были удивительные погони по городу. На мой взгляд, история получилась динамичная. Будем надеяться, зрители ее оценят».
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Мария Куликова и Ольга Павловец снимаются в «Зеркале лжи»
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Премьера «Зеркала лжи» с Марией Куликовой и Ольгой Павловец состоится 23 октября фотографии
Премьера «Зеркала лжи» с Марией Куликовой и Ольгой Павловец состоится 23 октября фотографии
Премьера «Зеркала лжи» с Марией Куликовой и Ольгой Павловец состоится 23 октября фотографии
Премьера «Зеркала лжи» с Марией Куликовой и Ольгой Павловец состоится 23 октября фотографии
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