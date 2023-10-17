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Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого»

17 октября
2023 год

Новости кино >>
17 октября 2023
Режиссер Владимир Нахабцев приступил к съемкам нового — десятисерийного — сезона исторического детектива «Алекс Лютый» с подзаголовком «Дело сирот». Главную роль в сериале вновь исполнит Антон Хабаров, а компанию ему составят Екатерина Олькина, Эмилия Спивак и Владимир Ярош, уточняет пресс-служба НТВ.

Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Немного волнуюсь перед стартом съемок нового сезона проекта "«Алекс Лютый. Дело сирот", — признается Антон Хабаров. — Для меня как для актера в этой части основной задачей является раскрыть характер Елисеева с другой стороны, показать изнанку работы следователя по особо важным делам. В продолжении истории наши герои будут расследовать дело, основанное на реальных событиях. Вера Гришина в исполнении Екатерины Олькиной и мой герой Елисеев прекрасно дополняют друг друга в работе, потому что Вера, благодаря своему женскому взгляду на преступление и другой точке зрения, помогает разглядеть в этом запутанном деле очень важные детали. Поэтому я очень рад работать с ней в этом проекте, ведь в каждом детективе партнерские отношения очень важны».

По сюжету после самоубийства бывшего руководителя айнзацгруппы СС Манкевича подполковник Андрей Елисеев (Хабаров) берется за розыск военных преступников из его группы. Распутывая цепь загадочных событий прошлого и настоящего, главный герой вместе с сотрудниками отдела устанавливает, что в августе 1941-го в здании музея располагался отряд карателей Манкевича, где пряталась группа детей из детского дома, брошенная при эвакуации. После соседства с отрядом Манкевича дети исчезли. При помощи секретного архива Алекса Лютого Елисеев узнает, кто входил в состав отряда Манкевича. Но все оставшиеся в живых члены отряда гибнут при загадочных обстоятельствах.

Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Основным двигателем сюжета сезона является страшная история, которая произошла в 1941 году, после того как на оккупированные территории Советского Союза вошли немецкие карательные отряды. Один из них разместился рядом с детьми из детского дома, которых не успели эвакуировать. Что с ними стало? Погибли они или сумели выжить? Вот те вопросы, которые волнуют главных героев. И эта сюжетообразующая пронзительная интрига и становится тем мощным крючком, который держит все действие картины. Новая история, с моей точки зрения, еще более запутанная и будет вызывать большой интерес у зрителей», — говорит режиссер Владимир Нахабцев.

За визуальную составляющую отвечают оператор Глеб Климов и художник-постановщик Игорь Карев. Продюсерами выступают Тимур Вайнштейн, Вадим Островский и Анна Ольшевская.

Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Екатерины Олькиной, в новом сезоне ее «героиня поменяет место работы, она станет сотрудником госбезопасности, как и подполковник Елисеев, в связи с чем к ним будут возникать разные вопросы. Я очень рада этому сюжетному изменению, потому что мне было интересно работать в дуэте с Антоном Хабаровым. Мы с режиссером Владимиром Нахабцевым стараемся очеловечить наших героев, и в новом сезоне Вера захочет влюбиться. А насколько это у нее получится, давайте понаблюдаем вместе. Мы делаем все от себя зависящее, чтобы этот сезон был лучше прошлого, у нас даже гораздо более плотный график. Очень много разных объектов снимаем в один съемочный день. Наши герои часто перемещаются по разным городам. Такие перипетии случаются с нашими персонажами, моей героине даже придется быть агентом под прикрытием. Я думаю, что Вера засиделась в кабинетах в прошлом сезоне и, поработав с Елисеевым, поняла, что работа в "полях" – это ее тяга, которая и привела ее к смене работы».

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге. Как и в предыдущих двух сезонах, в сериале параллельно развиваются две линии – военное время 1941 года и расследование преступлений и поиск нацистских преступников в 1976-м. «У нас есть классический Ленинград с привычными силуэтами, советский конструктивизм 70-х годов – белая рубленая архитектура, есть темные и зловещие объекты. В фильме присутствует достаточное количество воды в прямом смысле этого слова: будем снимать эллинги на берегу залива с тростниками», – рассказал режиссер.
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Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого» фотографии
Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого» фотографии
Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого» фотографии
Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого» фотографии
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