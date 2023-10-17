Победителями Третьего «НСТ Хоррор Феста» признаны «Кошки-мышки» и «Костяной домик»

Для председателя жюри Филиппа Янковского«работа председателем жюри III Международного фестиваля фильмов ужасов и триллеров "НСТ Хоррор Фест" — очень интересный опыт. Все фильмы были очень высокого уровня. К сожалению, у нас нет возможности наградить всех призами, но мы наградили всех любовью. Спасибо за возможность поработать с очень интересными людьми в жюри. Конечно, у нас были какие-то споры, как и на любом фестивале, но мы пришли к консенсусу и практически единогласно вручили главный приз франко-американскому фильму под названием "Кошки-мышки" с очень интересным сюжетом. Главное, что нас всех подкупило, — здесь много юмора. Картина очень интересная — это мнение и наше, и зрителей, что очень важно».
В оценке работ Янковскому помогали индийский режиссер и продюсер Сарфараз Алам Сафу, французский продюсер, сооснователь продюсерского центра Falco Sacre Films Поль Марсош, писатель, автор книг в жанре хоррор Дарья Бобылёва и актер Святослав Рогожан.
Специального приза жюри кинокритиков удостоен «Блейз» Дель Кэтрин Бартон. Диплом жюри «За захватывающее и человечное прочтение Апокалипсиса» получил хоррор Дэвида Гебреро Лобелоса «Пусть все горит», а дипломом жюри «За возможность увидеть чистилище не умирая» отмечен хоррор Кваркса «Пандемониум».
В конкурсе фестиваля участвовало семь картин из разных стран, включая ленты «Крик. Ночь перед Рождеством» и «Другие: Проклятие кукушки». Программный директор «НСТ Хоррор Феста», кинокритик Егор Москвитин и генеральный продюсер смотра Иван Кудрявцев отобрали для конкурсной программы лучшие образцы жанра с ключевых фестивальных площадок планеты: «Сандэнса», «Трайбеки», NIFFF, FrightFest и фестиваля в Ситжесе. Вне конкурса зрители увидели триллер Владимира Янковского «Слежка». В Москве его показ посетил Филипп Янковский, а сразу после демонстрации состоялось обсуждение картины с ее авторами — режиссером, актрисой Кристиной Корбут и продюсерами Игорем и Наталией Горн. Также были показаны короткометражный фильм Александра Гаврилова «Старикам тут место» и комедийный хоррор Мэттью Гудхью «Мой ленивец-убийца». Название последней картины держалось в секрете вплоть до показа, и аудитория узнала его уже непосредственно в зале, что стало первым подобным форматом фестивальной практики в России.
фото: кадр из фильма «Мой ленивец-убийца»
В рамках деловой программы фестиваля медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и издательская группа «Эксмо-АСТ» провели питчинг сценарных заявок по итогам конкурса «Лаборатория саспенса: Экранизации», призванного поддержать сотрудничество начинающих кинематографистов с перспективными писателями и способствовать появлению на экранах остросюжетных блокбастеров. За права на экранизацию литературных произведений на площадке кинотеатра «Пять Звёзд на Павелецкой» боролись сценаристы и режиссёры, предложившие свои варианты сценариев на произведения популярных российских авторов, пишущих в остросюжетных жанрах. Всего жюри и эксперты оценили восемь работ финалистов по книгам «Лисы и Волки» Лизы Белоусовой, «Охота на вепря» Владимира Евменова, «Реинкарнатор» Юлии Рыженковой, «Умри со мной» Юлии Селивановой. Победителем стала заявка Дениса Галенко на киноадаптацию детектива «Охота на вепря».
Третий «НСТ Хоррор Фест» проходил в столичном кинотеатре «Пять Звезд на Павелецкой» и с 20 по 22 октября состоится в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Художественный». Мероприятие проходит под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) и медиахолдинга «Цифровое Телевидение» при поддержке программы «Индустрия кино» (Россия 24) и Радио Energy.
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