Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц»

Опубликован трейлер художественно-документального фильма Андрея Кравчука «Императрицы», который выпустит на большие экраны страны «Централ Партнершип» 26 октября.
Лента производства кинокомпании 1-2-3 Production создана в рамках цикла исторических проектов «Русь» о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением мини-сериала «Пётр I. Последний царь и первый император», который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката.
Пётр Первый уходит из жизни, не успев назначить наследника: страну захватывает череда безжалостных и беспощадных дворцовых переворотов. Так начинается уникальная эпоха в нашей истории – практически вся власть сосредотачивается в руках женщин.
Специально для картины было создано множество костюмов, максимально приближенных к подлинным нарядам императриц: только для Елизаветы было подготовлено более 15 платьев и более десяти париков. Съемки проходили во дворцах и усадьбах Москвы и Санкт-Петербурга.
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