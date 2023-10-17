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Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц»

17 октября
2023 год

Новости кино >>
17 октября 2023

Опубликован трейлер художественно-документального фильма Андрея Кравчука «Императрицы», который выпустит на большие экраны страны «Централ Партнершип» 26 октября.



Лента производства кинокомпании 1-2-3 Production создана в рамках цикла исторических проектов «Русь» о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением мини-сериала «Пётр I. Последний царь и первый император», который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката.

Пётр Первый уходит из жизни, не успев назначить наследника: страну захватывает череда безжалостных и беспощадных дворцовых переворотов. Так начинается уникальная эпоха в нашей истории – практически вся власть сосредотачивается в руках женщин.

Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Специально для картины было создано множество костюмов, максимально приближенных к подлинным нарядам императриц: только для Елизаветы было подготовлено более 15 платьев и более десяти париков. Съемки проходили во дворцах и усадьбах Москвы и Санкт-Петербурга.

В новом фильме к своим ролям вернулись актеры «Петра I. Последнего царя и первого императора» Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин. К картине присоединилась Ольга Лерман, воплотившая образ Екатерины II. Роль Анны Иоанновны досталась Анне Уколовой. Петра Третьего сыграл Евгений Шварц, а роль юного возлюбленного Елизаветы, Алексея Разумовского, исполнил Роман Васильев. Маленькую Елизавету Петровну сыграла Мария Пересильд, а повзрослевшую — Юлия Пересильд. В картине также заявлены Анастасия Талызина и Павел Ворожцов.
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фильмы
ИмператрицыПётр I. Последний царь и первый император

фотографии >>
Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц» фотографии
Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц» фотографии
Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц» фотографии
Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц» фотографии
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