Дмитрий Нагиев, Ольга Медынич и Анна Банщикова отправятся на поиски бриллиантов

Канал СТС запустил съемки приключенческой комедии «Кто быстрее?», в которой герои Дмитрия Нагиева, Ольги Медынич, Анны Банщиковой и других актеров отправятся в путешествие на юг, чтобы найти бриллианты в один миллиард рублей, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала СТС
Съемки восьмисерийной истории проходят в Санкт-Петербурге, где команде пришлось мириться с непогодой. «В таких условиях, когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы и, насколько возможно, не нашакалить, чтобы потом несовестно было смотреть», — шутит Дмитрий Нагиев.
Актер признавался, что, в отличие от своего героя, ищущего бриллианты, сам бы не знал, на что потратить миллиард: «У меня плохо с фантазией. В результате, кажется, всё раздал бы. Я в принципе люблю делать подарки и не думаю, что эти деньги долго хранились бы».
В сериале персонаж Нагиева, водитель внедорожника и бывший зэк по прозвищу Кекчуп, попадает в аварию. Теряя сознание, он рассказывает девяти незнакомцам про бриллианты и даёт странные вводные: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за сокровищами. Только герои не знают, что их догоняют головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.
«Сюжет поиска сокровищ интересен зрителям ещё со времен «12 стульев». Наш сериал исследует всевозможные грани человеческой алчности. Алчность можно клеймить, а можно над ней смеяться. Мы выбрали второе. Для этого наши герои, обычные люди, оказавшись в немыслимых ситуациях, превращаются в супергероев, способных преодолеть огонь, воду и медные трубы. Потому и действие сериала происходит во всех стихиях: земной, водной и воздушной. А также с использованием всевозможных средств передвижения: от лошадей до целого самолета», – говорят режиссеры Иван и Анастасия Снежкины.
В съемках проекта участвует больше двухсот транспортных средств, а за организацию трюковых сцен отвечает Сергей Головкин — обладатель премии американских кинокаскадеров TAURUS и дважды приза гильдии каскадеров Союза кинематографистов России «Альтер Эго». В составе его команды в этот раз не только опытные каскадеры, но и профессиональные гонщики, и трейсеры, известные во всем мире. Среди трюков сериала — прыжок с моста Новой Ладоги, падение машины с обрыва, дрифт на контейнерной площадке, погоня на мотоциклах и катерах, таран машины поездом.
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