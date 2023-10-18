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Екатерина Копанова берет овчарку в напарники в детективе «Маня и Груня»

18 октября
2023 год

Новости кино >>
18 октября 2023

Стартовала московская часть съемок детектива «Маня и Груня» режиссера Кирилла Седухина. До этого съемочная группа работала в Нижнем Новгороде, уточняет пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера сериала. Главную роль в проекте исполняет Екатерина Копанова, а компанию ей составляют Илья Носков, Антон Денисенко, Максим Белбородов, Елена Панова, Дмитрий Блохин, Александр Половцев и другие.

Екатерина Копанова берет овчарку в напарники в детективе «Маня и Груня»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету майор Следственного комитета Марина Пичугина (Екатерина Копанова) или, как ее называют близкие люди – Маня, переезжает из Москвы в небольшой городок Савельевск. Выросшая в местном детдоме, героиня надеется отыскать в Савельевске своего отца, которого ошибочно считала погибшим. Кроме того, отъезд из столицы для следователя Пичугиной – способ забыть несчастную любовь. Однако поиски отца оказываются гораздо более сложными и опасными, чем представлялось Мане: забыть прошлое почти невозможно, а новые сослуживцы воспринимают ее в штыки. По их мнению, женщина не способна быть следователем, тем более старшим, и совершенно точно ее невозможно представить в роли начальницы. В довершение ко всему на голову хрупкой девушке сваливается огромная и своенравная овчарка Груня.

Екатерина Копанова берет овчарку в напарники в детективе «Маня и Груня»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Я придумал такой драматургический ход: наша героиня попадает из Москвы в провинциальный город, где провинциальные барышни, наслушавшись новомодных советов и всяких инфоцыган пытаются вести себя, как москвички. В этом есть какой-то снобизм, какое-то высокомерие по отношению к мужчинам, а Маню отличает именно та природная женственность, которую так любят мужчины. Я заложил в нее больше естественности, женственности и какого-то задора, наша Маня напоминает советских героинь – вот, скажем, Тосю из фильма «Девчата». Героиня Екатерины Копановой – неунывающая, жизнерадостная, верящая в счастье и в то, что будет все хорошо», — говорит режиссер Кирилл Седухин.

За визуальную составляющую многосерийного детектива отвечают оператор Станислав Амбарцумов и художник-постановщик Илья Амурский. Авторами сценария значатся Дарья Булатникова, Карен Газарян, Константин Ворончихин, а продюсером выступает Федор Попов.
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Екатерина Копанова берет овчарку в напарники в детективе «Маня и Груня» фотографии
Екатерина Копанова берет овчарку в напарники в детективе «Маня и Груня» фотографии
Екатерина Копанова берет овчарку в напарники в детективе «Маня и Груня» фотографии
Екатерина Копанова берет овчарку в напарники в детективе «Маня и Груня» фотографии
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