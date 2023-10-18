Екатерина Копанова берет овчарку в напарники в детективе «Маня и Груня»

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В ночь с 17 на 18 октября, 03:55, Дом Кино

Антон Хабаров вернулся к роли Андрея Елисеева в третьем сезоне «Алекса Лютого»

Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов

Кинопродюсер одолжил деньги у супруги ещё в 2016 году