«Теперь вдвоем споем»: отрывок из семейного фильма «Дух Байкала»

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из приключенческого семейного фильма «Дух Байкала» режиссера Михаила Расходникова. Главные роли в картине исполнили Мосэ Куртанидзе, юный Илья Рязанов и народный артист Бурятии, заслуженный артист РФ Олег Бабуев, для которого эта работа стала дебютом в кино, но уже успела принести приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Хрустальный нерпёнок», где «Дух Байкала» также завоевал Гран-при.
По сюжету фильма Давид привозит сына Леню погостить к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату мамы. Чтобы помочь развеяться мальчику, дедушка решает свозить внука на рыбалку – на Байкал, и это путешествие приводит не только к суровым испытаниям, но и к сплочению семьи.
Исполнитель роли отца Мосэ Куртанидзе выступил соавтором сценария картины, в основу которой легла реальная история, случившаяся в детстве с актером, когда он отправился на рыбалку на Байкал со своим дедушкой и у них сломалась машина. Оставшись одни на мысе Крестовый, они несколько часов пробирались пешком через бурю навстречу отцу Мосэ.
фото: Пресс-служба компании Russian World Vision
Также в создание картины большой вклад внесла молодая, но уже очень популярная певица Диана Анкудинова – участница рейтинговых ТВ-шоу «Ты супер!» и «Маска». Диана стала актрисой озвучивания фильма, ее уникальным вокалом пронизана вся картина. Диана подарила голос маме главного героя, а также самому Духу Байкала. Именно благодаря многогранному таланту певицы и ее способности петь в невероятно широком диапазоне родился персонаж Дух Байкала.
«Мы с большим энтузиазмом и по-настоящему с душой работали над этой картиной. Фильм наполнен красивейшими кадрами зимнего Байкала, который впечатлил всю нашу съемочную группу. И мы очень надеемся, что для зрителей просмотр нашего фильма станет одним из поводов запланировать поездку в это потрясающее место. Ведь Байкал – это удивительное чудо природы, чью красоту и величие невозможно оценить словами», – говорит режиссер Михаил Расходников.
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