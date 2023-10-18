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В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Пьера Мельвиля

18 октября
2023 год

Новости кино >>
18 октября 2023
С 29 октября по 2 ноября кинотеатр «Художественный» совместно с Французским институтом в России покажет ретроспективу фильмов Жан-Пьера Мельвиля. Как уточняет пресс-служба кинотеатра, серия показов будет состоять из пяти картин выдающегося французского режиссера.

В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Пьера Мельвиля
фото: пресс-служба кинотеатра «Художественный»

В программе – фильм «Самурай» с Аленом Делоном, экзистенциальный нуар «Красный круг», экранизация одноименного романа Жозефа Кесселя «Армия теней», драма «Леон Морен, священник» с Жан-Полем Бельмондо, а также один из самых влиятельных гангстерских фильмов, предвосхитивший французскую «новую волну», «Боб – прожигатель жизни». В рамках последнего показа будет продемонстрирована первая режиссерская работа Жан-Пьера Мельвиля «24 часа из жизни клоуна» — короткометражка об одном дне из жизни клоунов Маиса и Беби. Все сеансы состоятся на французском языке с русскими субтитрами.

«Выдающийся режиссер и сценарист Жан-Пьер Мельвиль справедливо считается «предтечей» и ментором французской «новой волны» – недаром Жан-Люк Годар снял его в забавной небольшой роли писателя Парвулеско в своем дебюте «На последнем дыхании». На вопрос о своих амбициях Парвулеско отвечает: «Стать бессмертным… и умереть». Примерно это и произошло с Жан-Пьером Мельвилем – автором стильных, визуально безупречных нуаров о благородных «прожигателях жизни» и едких, тревожных драм из времен оккупации Франции нацистской Германией. Он умер слишком рано, от сердечного приступа, но многие его фильмы вошли в золотой фонд мирового кино, сформировав иконографический образ таких великих французских звезд, как Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, и оказав существенное влияние на творчество таких режиссеров, как Мартин Скорсезе, Стивен Содерберг, Майкл Манн и Квентин Тарантино. Имя самого Мельвиля сегодня нельзя назвать хорошо известным широкой аудитории – исправить эту несправедливость и призвана наша ретроспектива» – говорит программный директор «Художественного» Стас Тыркин.
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Армия тенейБоб-счастливчикКрасный кругЛеон Морен, священникСамурай

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В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Пьера Мельвиля фотографии
В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Пьера Мельвиля фотографии
В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Пьера Мельвиля фотографии
В «Художественном» пройдет ретроспектива фильмов Жан-Пьера Мельвиля фотографии
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