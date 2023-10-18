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Сергей Астахов и Нина Гогаева встретятся с «Семейными призраками»

18 октября
2023 год

Новости кино >>
18 октября 2023

Завершились съемки восьмисерийной саги «Семейные призраки», главные роли в которой исполнили Нина Гогаева и Сергей Астахов. Действие специального проекта телеканала «Dомашний» разворачивается в 60-х на подмосковной даче, уточняют в пресс-службе компании.

Сергей Астахов и Нина Гогаева встретятся с «Семейными призраками»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В центре сюжета – интеллигентная семья Деминых: домохозяйка Лидия Сергеевна, ее муж Георгий Васильевич — ученый-конструктор, сын Слава — студент факультета ракетной техники и дочь Таня — красивая и умная молодая девушка.

«Мне многое понравилось в этом проекте. Например, что снят в стилистике 60-х, это молодость родителей. Мой герой-профессор, очень честный и порядочный, но слегка запутавшийся и оступившийся человек», — говорит Сергей Астахов.

Лидия по традиции готовится отметить свой день рождения в теплом семейном кругу. Однако ее планы рушатся, как только она видит, что сын Слава приехал не один, а с приятной девушкой Зоей, которой прямо на семейном празднике сделал предложение. Мама сразу заметила, что барышня простовата и не из их круга. Но милая Зоя превратилась в настоящего антагониста для Лидии, от которого невозможно избавиться, как в кошмарном сне. Проблемы хозяйки дома стали нарастать как снежный ком: новоиспеченная невестка оказывается беременной и врет о своей семье, муж называет «любимой» аспирантку, да и дочь, подающая надежды, сбегает из дома. Впрочем, «скелеты в шкафу» самой Лидии, которые она долго хранила, также становятся известны всем. Тугой узел проблем развязывается совершенно непредсказуемо, драматично и неожиданно, срывая маски, обнажая истину, вовлекая в водоворот событий все новых и новых персонажей.

Нина Гогаева подчеркивает, что ей в работе над ролью помогло советское детство: «Учитывая то, что я ребенок СССР, который хорошо помнит и любит дух того времени, — мне было проще, чем, например, моим коллегам, которые сегодня только заканчивают институт и, соответственно, дети совсем другой эпохи. Чисто внешне наше советское время, помимо моды, макияжа и прически, отличает иная походка, речь, жестикуляция, теплый участливый взгляд и прямая человеческая, не испорченная современными гаджетами, осанка. Я старалась помнить об этом, работая над ролью».

В «Семейных призраках» также сыграли Анна Балабанова, Кирилл Новышев, Анна Грива, Варвара Шаталова, Максим Битюков, Татьяна Филатова, Андрей Бутин, Людмила Титова и другие. Кресло режиссера занял Олег Кириченко, он же выступил оператором проекта.
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Сергей Астахов и Нина Гогаева встретятся с «Семейными призраками» фотографии
Сергей Астахов и Нина Гогаева встретятся с «Семейными призраками» фотографии
Сергей Астахов и Нина Гогаева встретятся с «Семейными призраками» фотографии
Сергей Астахов и Нина Гогаева встретятся с «Семейными призраками» фотографии
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