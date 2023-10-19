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Назови меня своим именем: трейлер второго сезона «Опасности в моем сердце»

19 октября
2023 год

Новости кино >>
19 октября 2023

Романтическая комедия «Опасность в моем сердце» вернется со вторым сезоном в январе 2024-го. Также анонсировали аниме по спин-оффу манги под названием Twi-Yaba. У основного сериала появился новый — очень эмоциональный — трейлер, который ниже можно посмотреть с русскими субтитрами.


Все знают, что от любви до ненависти и наоборот — один шаг. Угрюмый и неловкий старшеклассник Кётаро Итикава мучается от социопатических фантазий и планирует убить самую популярную девушку в классе Анну Ямаду. Однако, пообщавшись с красавицей в школьной библиотеке, Кётаро понимает, что его потенциальная жертва — очень милая и дружелюбная, а желание причинить ей физические страдания бесследно пропало. Теперь юноше хочется чего-то совершенно иного.

Читать Всё, что нужно знать об «Опасности в моем сердце»
Twi-Yaba — это серия коротких рассказов о Кётаро, Анне и других персонажах, которые мангака Норио Сакураи размещала в Твиттере. Некоторых эпизоды их аниме-адаптации покажут на специальном мероприятии FAN FESTA 2023, который пройдет в токийском районе Сибуя 10 декабря.

Назови меня своим именем: трейлер второго сезона «Опасности в моем сердце»

Постановщик Хироаки АкагиОзорная Такаги», «Сведенные кукушкой»), творческая группа и сэйю первого сезона вернутся к работе над проектом на студии Shin-Ei AnimationЧистый звук», «Дораэмон: Небесная утопия Нобиты»). Протагонистов все также озвучат Сюн Хориэ (Джордж Глуман из «Семьи шпиона», Лев Константин Пинокль из «Старшей карты») и Хина Ёмия (Минами Котобуки из «Звездного дитя», Куми из «Гигантского зверя Арса»).

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Назови меня своим именем: трейлер второго сезона «Опасности в моем сердце» фотографии
Назови меня своим именем: трейлер второго сезона «Опасности в моем сердце» фотографии
Назови меня своим именем: трейлер второго сезона «Опасности в моем сердце» фотографии
Назови меня своим именем: трейлер второго сезона «Опасности в моем сердце» фотографии
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