Назови меня своим именем: трейлер второго сезона «Опасности в моем сердце»

Романтическая комедия «Опасность в моем сердце»
вернется со вторым сезоном в январе 2024-го. Также анонсировали аниме по спин-оффу манги под названием Twi-Yaba
. У основного сериала появился новый — очень эмоциональный — трейлер, который ниже можно посмотреть с русскими субтитрами.
Все знают, что от любви до ненависти и наоборот — один шаг. Угрюмый и неловкий старшеклассник Кётаро Итикава
мучается от социопатических фантазий и планирует убить самую популярную девушку в классе Анну Ямаду
. Однако, пообщавшись с красавицей в школьной библиотеке, Кётаро понимает, что его потенциальная жертва — очень милая и дружелюбная, а желание причинить ей физические страдания бесследно пропало. Теперь юноше хочется чего-то совершенно иного.
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Всё, что нужно знать об «Опасности в моем сердце»
Twi-Yaba — это серия коротких рассказов о Кётаро, Анне и других персонажах, которые мангака Норио Сакураи
размещала в Твиттере. Некоторых эпизоды их аниме-адаптации покажут на специальном мероприятии FAN FESTA 2023
, который пройдет в токийском районе Сибуя 10 декабря.
Постановщик Хироаки Акаги
(«Озорная Такаги
», «Сведенные кукушкой
»), творческая группа
и сэйю
первого сезона вернутся к работе над проектом на студии Shin-Ei Animation
(«Чистый звук
», «Дораэмон: Небесная утопия Нобиты
»). Протагонистов все также озвучат Сюн Хориэ
(Джордж Глуман
из «Семьи шпиона
», Лев Константин Пинокль
из «Старшей карты
») и Хина Ёмия
(Минами Котобуки
из «Звездного дитя
», Куми
из «Гигантского зверя Арса
»).
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