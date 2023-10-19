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«Я написал тебе стихотворение»: отрывок из киноверсии спектакля Саши Петрова «Планета Максимус»

19 октября
2023 год

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19 октября 2023

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из «Планеты Максимус» — киноверсии драматического шоу, второй авторской работы Саши Петрова, в которой он выступил в качестве режиссера, сценариста и актера.



«Планета Максимус» основана на реальной истории, случившейся с Сашей Петровым, точнее с его близким другом по имени Макс. Умершим от рака, но успевшим встретить настоящую любовь — девушку Катю (ее играет актриса Екатерина Чаннова). Сама постановка — фактически моноспектакль, в котором Петров, в декорациях, изображающих наполненную водой белую кафельную ванну, говорит то от лица Макса, то от себя, в стихах и в прозе пересказывает зрителю историю героя и делится собственными, очень личными переживаниями. Выступление актера сопровождается видеорядом и музыкой группы Ocean Jet.

«Я написал тебе стихотворение»: отрывок из киноверсии спектакля Саши Петрова «Планета Максимус»

Одно из самых проникновенных произведений спектакля — стихотворение об одиночестве, по сюжету написанное героем для девушки, прочитанное им на катке, публично, но в итоге оставшееся неоцененным той, кому оно было посвящено. Одной их тех, кого молодой человек считал своей единственной любовью, — пока не встретил настоящую.

«История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от успеха спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, Вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», — рассказывает режиссер, продюсер, автор идеи и сценария Саша Петров.

В российском прокате фильм можно посмотреть с 19 октября.
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«Я написал тебе стихотворение»: отрывок из киноверсии спектакля Саши Петрова «Планета Максимус» фотографии
«Я написал тебе стихотворение»: отрывок из киноверсии спектакля Саши Петрова «Планета Максимус» фотографии
«Я написал тебе стихотворение»: отрывок из киноверсии спектакля Саши Петрова «Планета Максимус» фотографии
«Я написал тебе стихотворение»: отрывок из киноверсии спектакля Саши Петрова «Планета Максимус» фотографии
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