«Я написал тебе стихотворение»: отрывок из киноверсии спектакля Саши Петрова «Планета Максимус»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из «Планеты Максимус
» — киноверсии драматического шоу, второй авторской работы Саши Петрова
, в которой он выступил в качестве режиссера, сценариста и актера.
«Планета Максимус» основана на реальной истории, случившейся с Сашей Петровым, точнее с его близким другом по имени Макс. Умершим от рака, но успевшим встретить настоящую любовь — девушку Катю (ее играет актриса Екатерина Чаннова
). Сама постановка — фактически моноспектакль, в котором Петров, в декорациях, изображающих наполненную водой белую кафельную ванну, говорит то от лица Макса, то от себя, в стихах и в прозе пересказывает зрителю историю героя и делится собственными, очень личными переживаниями. Выступление актера сопровождается видеорядом и музыкой группы Ocean Jet.
Одно из самых проникновенных произведений спектакля — стихотворение об одиночестве, по сюжету написанное героем для девушки, прочитанное им на катке, публично, но в итоге оставшееся неоцененным той, кому оно было посвящено. Одной их тех, кого молодой человек считал своей единственной любовью, — пока не встретил настоящую.
«История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от успеха спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, Вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения»
, — рассказывает режиссер, продюсер, автор идеи и сценария Саша Петров.
В российском прокате фильм можно посмотреть с 19 октября.
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