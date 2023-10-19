Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Велединский, Золотарев и Твердовский примут участие в Форуме Московских киношкол

19 октября
2023 год

Новости кино >>
19 октября 2023
Объявлена программа Форума Московских киношкол, который пройдет в кинотеатре «Художественный» со 2 по 6 декабря 2023 года в рамках II-го Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Ведущие мастера учебных заведений, известные режиссеры, драматурги и сценаристы, подробно расскажут о методиках обучения, основных принципах преподавания, проведут мастер-классы и представят программу лучших короткометражных фильмов, снятых студентами и выпускниками, уточняет пресс-служба смотра.

Велединский, Золотарев и Твердовский примут участие в Форуме Московских киношкол
фото: соцсети фестиваля «Зимний»

В Форуме примут участие Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Московская школа кино (МШК), Высшие курсы сценаристов и режиссеров им Г. Данелия (ВКСР), Школа кино и телевидения «Индустрия», Московская школа нового кино (МШНК), Школа дизайна ВШЭ, Институт кино Высшей школы экономики НИУ ВШЭ, Киношкола Александра Митты.

Московскую школу кино представит писатель, сценарист, редактор, академический куратор долгосрочной программы «Шоураннер» Ася Гусева. В рамках лекции «Что такое актуальная история для кино?» она обсудит с участниками мероприятия особенности сюжета и фабулы фильма. Институт кино Высшей школы экономики НИУ ВШЭ представят кино- и телепродюсер Александр Акопов и Полина Ильина — продюсер, сценарист, со-основатель компании «Vision Media Post Production». Познакомиться со спецификой преподавания в Московской школе нового кино участникам и гостям смотра поможет сценарист, продюсер, автор пьес, режиссер театра и кино, Член Европейской киноакадемии Геннадий Островский.

Режиссер и сценарист Иван И. Твердовский расскажет о своем курсе в Школе дизайна ВШЭ Школа дизайна НИУ ВШЭ направление «Экранные искусства. Вместе с коллегой, академическим руководителем Школы дизайна НИУ ВШЭ Александрой Старусевой-Першеевой он проведет мастер-класс «Авторское кино, как часть современного искусства». Преподаватель сценарного курса, сценарист Андрей Золотарев и режиссер и оператор-постановщик, выпускник школы «Индустрия» Юрий Хмельницкий поделятся подробностями образовательного процесса в Школе кино и телевидения «Индустрия. Они порассуждают на актуальную для современного кино тему: «Кино — кто главный: режиссер или сценарист?».

На преимуществах обучения на Высших курсах сценаристов и режиссеров (ВКСР) остановится кинорежиссер, кинодраматург, руководитель мастерской ВКСР Александр Велединский. В своем выступлении «Экранизация. Способы реализации замысла» он затронет вопрос особенностей трансформации идеи в готовый фильм. Российский режиссёр, продюсер, директор киношколы Александра Митты Геннадий Иванов расскажет об особенностях обучения в своей школе. С участниками Форума он обсудит тему использования сверхсовременных технологий в рамках мастер-класса «Еще нужен сценарист? Искусственный интеллект в кинопроизводстве».

Вход на все мастер-классы и встречи бесплатный – по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стартовал прием заявок на Второй фестиваль авторского кино «Зимний»
«Зимний»: Молодые кинокритики о фильмах «Меньшее зло», «Большие змеи Улли-Кале» и «Рядом»
«Зимний»: Молодые кинокритики о фильме Михаила Брашинского «Волны»
Якутские фильмы «Не хороните меня без Ивана» и «Айта» получили главные награды фестиваля «Зимний»
Поиск по меткам
Зимний
персоны
Александр АкоповАлександр ВелединскийАся ГусеваАндрей ЗолотаревГеннадий Иванов (V)Александр МиттаГеннадий ОстровскийИван Твердовский (II)Юрий Хмельницкий (II)

анонс

Скорбим

Роза Агишева
17 октября ушла из жизни актриса, педагог Роза Агишева.
Сергей Сивохо
17 октября ушёл из жизни актёр Сергей Сивохо.
Геннадий Гладков
16 октября ушёл из жизни композитор Геннадий Гладков.
Евгений Артемьев
14 октября ушёл из жизни актёр Евгений Артемьев.

День рождения >>

Андрей Барило
Жанна Болотова
Ольга Гнедич
Марина Дианова
Александр Дуденков
Арарат Кещян
Людмила Курепова
Иван Рудаков
Эвелина Сакуро
Майкл Гэмбон
Вероника Кастро
Джон Литгоу
Джон Фавро
Рубенс де Фалко
Ребекка Фергюсон
Десмонд Харрингтон
все родившиеся 19 октября >>

Афиша кино >>

Анатомия падения
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2023
Байки на Хэллоуин
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Дух Байкала
Россия, 2023
Искушение
драма, триллер, экранизация
Польша, 2023
Лесси — лохматый детектив
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2023
Планета Максимус
драма
Россия, 2023
Дорога отчаяния
боевик, триллер, экранизация
США, 2023
Мегазавр
приключения, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2023
На Рубле без рубля
комедия
Россия, 2023
Очень плохая девчонка
комедия, молодежный фильм
США, 2023
Подвал господина Гринберга
триллер
Россия, 2023
Северные амуры
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
Интервью
Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
Продюсер фильма «Исчезнувшая в звездах» о секретах успеха фильма, состоянии киноиндустрии и сближении российского и китайского кино
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен