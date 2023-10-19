Велединский, Золотарев и Твердовский примут участие в Форуме Московских киношкол

Объявлена программа Форума Московских киношкол, который пройдет в кинотеатре «Художественный» со 2 по 6 декабря 2023 года в рамках II-го Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Ведущие мастера учебных заведений, известные режиссеры, драматурги и сценаристы, подробно расскажут о методиках обучения, основных принципах преподавания, проведут мастер-классы и представят программу лучших короткометражных фильмов, снятых студентами и выпускниками, уточняет пресс-служба смотра.
фото: соцсети фестиваля «Зимний»
В Форуме примут участие Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Московская школа кино (МШК), Высшие курсы сценаристов и режиссеров им Г. Данелия (ВКСР), Школа кино и телевидения «Индустрия», Московская школа нового кино (МШНК), Школа дизайна ВШЭ, Институт кино Высшей школы экономики НИУ ВШЭ, Киношкола Александра Митты.
Московскую школу кино представит писатель, сценарист, редактор, академический куратор долгосрочной программы «Шоураннер» Ася Гусева. В рамках лекции «Что такое актуальная история для кино?» она обсудит с участниками мероприятия особенности сюжета и фабулы фильма. Институт кино Высшей школы экономики НИУ ВШЭ представят кино- и телепродюсер Александр Акопов и Полина Ильина — продюсер, сценарист, со-основатель компании «Vision Media Post Production». Познакомиться со спецификой преподавания в Московской школе нового кино участникам и гостям смотра поможет сценарист, продюсер, автор пьес, режиссер театра и кино, Член Европейской киноакадемии Геннадий Островский.
Режиссер и сценарист Иван И. Твердовский расскажет о своем курсе в Школе дизайна ВШЭ Школа дизайна НИУ ВШЭ направление «Экранные искусства. Вместе с коллегой, академическим руководителем Школы дизайна НИУ ВШЭ Александрой Старусевой-Першеевой он проведет мастер-класс «Авторское кино, как часть современного искусства». Преподаватель сценарного курса, сценарист Андрей Золотарев и режиссер и оператор-постановщик, выпускник школы «Индустрия» Юрий Хмельницкий поделятся подробностями образовательного процесса в Школе кино и телевидения «Индустрия. Они порассуждают на актуальную для современного кино тему: «Кино — кто главный: режиссер или сценарист?».
На преимуществах обучения на Высших курсах сценаристов и режиссеров (ВКСР) остановится кинорежиссер, кинодраматург, руководитель мастерской ВКСР Александр Велединский. В своем выступлении «Экранизация. Способы реализации замысла» он затронет вопрос особенностей трансформации идеи в готовый фильм. Российский режиссёр, продюсер, директор киношколы Александра Митты Геннадий Иванов расскажет об особенностях обучения в своей школе. С участниками Форума он обсудит тему использования сверхсовременных технологий в рамках мастер-класса «Еще нужен сценарист? Искусственный интеллект в кинопроизводстве».
Вход на все мастер-классы и встречи бесплатный – по предварительной регистрации на официальном сайте фестиваля.
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