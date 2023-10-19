Антон Батырев стал современным Ильей Муромцем

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Новости кино Юлия Пересильд, Анна Уколова и Ксения Утехина возглавляют Российскую империю в трейлере «Императриц» В прокате с 26 октября

Главная тема Экранизации Агаты Кристи, ставшие классикой жанра «Мисс Марпл», «Пуаро» и многое другое

Лайфстайл Оксана Акиньшина и Арчил Геловани заключили мировое соглашение о выплате долга в 500 тысяч долларов Кинопродюсер одолжил деньги у супруги ещё в 2016 году

Спутник телезрителя «Конец прекрасной эпохи»: Жители общих мест В ночь с 17 на 18 октября, 03:55, Дом Кино

Новости кино Премьера «Зеркала лжи» с Марией Куликовой и Ольгой Павловец состоится 23 октября Детективную мелодраму покажет телеканал «Россия»

Интервью Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент» Продюсер фильма «Исчезнувшая в звездах» о секретах успеха фильма, состоянии киноиндустрии и сближении российского и китайского кино