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Антон Батырев стал современным Ильей Муромцем

19 октября
2023 год

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19 октября 2023
Антон Батырев, Вадим Соснин и Матвей Зубалевич сыграли современных богатырей в городском фэнтези «Молот ведьм», сценарий для которого написал известный фантаст Олег Дивов, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, работающего над проектом.

Антон Батырев стал современным Ильей Муромцем
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«Это первый и очень увлекательный опыт для онлайн-кинотеатра START — взаимодействие с писателем в таком фантастическом жанре. Мы подключили Олега Дивова к созданию сценария и постарались передать фирменную иронию, за которую его любят большое количество фанатов», — рассказал автор идеи сериала, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк.

Действие фэнтези происходит в городе Калязин, где есть секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья — Хозяйка стихий. Движимая ненавистью и желанием отомстить за свое заключение, она отсекает город от внешнего мира и начинает обращать жителей в леших и русалок, стремясь к одному — очистить реальный мир от людей и наполнить его сказочными существами. Главный герой Алексей Попов (Вадим Соснин) решает победить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих близких и освободить город. Вместе с ним в борьбу со злом вступают кузнец Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и программист Илья Муромцев (Антон Батырев). Однако Хозяйка стихий оказывает серьезное сопротивление — в Калязине разворачивается нешуточная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.

Антон Батырев стал современным Ильей Муромцем
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«Мой герой — современный Илья Муромец. Сотрудник МЧС в прошлом, из-за травмы, которую получил 10 лет назад, он передвигается на инвалидном кресле, но достаточно силен физически. Но сила его не только в этом: он не упал, а нашел себя в компьютерных технологиях. Я долго готовился к роли — программирование освоить не успел, зато привел себя в хорошую физическую форму. Плотно подсел на спорт и на протяжении двух с половиной месяцев ел по восемь раз в день. Причем это не просто еда, а такая правильная и достаточно невкусная еда», – рассказал Антон Батырев.

В подготовке к роли не отставал от него и Матвей Зубалевич, который набрал больше 20 килограммов, очень много тренировался, а еще научился кузнечному делу. В сериале также сыграла популярная певица Люся Чеботина: «Для меня этот сериал о любви и о том, что быть добрым — модно. Моя героиня — блогер из деревни, местная звезда, которая мечтает стать известной певицей. Она мне нравится своей целеустремленностью и упорством. Больше всего запомнились съемки в лесу. Несмотря на то, что я не спала ночь из-за тяжелого графика, красота и магия этого места завораживали».

Антон Батырев стал современным Ильей Муромцем
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Режиссером выступил Евгений Бедарев, который называет «Молот ведьм» современной русской сказкой, без кокошников и боярских шапок. «Для меня это история о том, какой могла бы быть магия, если бы она дошла до наших дней, какими могли стать богатыри, если бы родились в наше время. У нас очень много параллелей с современностью и со сказкой — с Кощеем Бессмертным, Василисой Премудрой, с Калиновым мостом или птицей Сирин. В сценарии все это воплотилось, но в совершенно ином виде. Лешии, например, появляются, но такие, какими мы могли бы их встретить в нашем современном лесу средней полосы России», – подчеркивает режиссер.

Съемки сериала, создаваемого при поддержке Института развития интернета (ИРИ), проходили с июня в Москве и Подмосковье, Твери, Калязине, Калуге, Тарусе и Рязанской области. Премьера состоится в следующем году в онлайн-кинотеатре START.
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