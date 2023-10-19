Не стало одного из создателей «Каламбура» Сергея Гладкова

Умер один из авторов популярной юмористической передачи «Каламбур», клоун, актер, сценарист и звукорежисссер Сергей Гладков, сообщил в запрещенной соцсети его коллега и друг Вадим Набоков. Артисту, сыгравшему Мужика в «Деревне дураков» и «несравненную Мисс Мурпл в роли Мисс Бурпл» в «Крутом пике», было 60 лет. Причина смерти Гладкова не уточняется. Прощание с актером состоится 21 октября в Одессе.
фото: официальная группа журнала «Каламбур» в ВК
Сергей Игоревич Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Окончил Одесский политехнический институт, факультет машиностроения и робототехники. Еще в годы учебы в институте создал первые клоунские проекты. Сергей Гладков также прошел курсы режиссуры и пантомимы, был режиссером-постановщиком студенческих спектаклей.
В 1985 году создал первую клоунскую группу «Пантофон» — прообраз будущего проекта «Магазин Фу» и «Деревни дураков». В 1987 году появилась клоун-группа «Магазин Фу», в составе которой Гладков становился лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989 года коллектив профессионально работал в Одесской госфилармонии. С 1992 по 1995 гг. участвовал в съемках сериала «Маски–шоу».
В 1996 году клоун-группа «Магазин Фу» объединилась с комедийным дуэтом «Сладкая жизнь» и создала коллектив «Каламбур», передачи которого с большим успехом транслировались на различных телеканалах. Сергей Гладков воплотил яркий образ Мужика в «Деревне дураков», а также создал ряд других узнаваемых персонажей. В рубрике «Бар Каламбур» он играл Неудачника, в «Железном капуте» — Дранкеля, в «Крутом пике» — диспетчера и «несравненную Мисс Мурпл в роли Мисс Бурпл».
С начала 2000 года Гладков принимал активное участие в юмористических проектах «Комедийный квартет», «Комедийный коктейль» и ситкоме «Дружная семейка» в качестве звукорежиссера. С 2003 года создал 60 серий мультипликационных фильмов проекта «S.O.S.» как продюсер, сценарист и звукорежиссер.
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