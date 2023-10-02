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Прощальный сезон «Реальных пацанов» выйдет 23 октября

2 октября
2023 год

Новости кино >>
2 октября 2023
Прощальный сезон сериала «Реальные пацаны» выйдет на ТНТ 23 октября, сообщает пресс-служба телеканала. Основное действие сезона развернется в деревне «Наумовка» – родовом «поместье» главного героя Николая Наумова, которое досталось ему в наследство от бабушки.

Прощальный сезон «Реальных пацанов» выйдет 23 октября
фото: Пресс-служба канала ТНТ

Реальный пацан давно ставший мужчиной, но не растерявший юношеского задора, в очередной раз примет вызов судьбы и с присущим ему энтузиазмом начнет поднимать деревню и уровень жизни местных жителей, чтобы сделать «Наумовку» настоящим «местом силы». К нему также присоединятся его близкие – Лера с детьми, Вован с Шакалом и мама с Арменчиком. Друзья Наумовых останутся в Перми, но связь с ними не оборвется.

«Проект снимался 13 лет, несколько поколений на нем выросло и теперь мы подводим черту в нашей любимой истории. Чувствую грусть. Не печаль, не уныние, а именно приятную добрую грусть. Подобное чувству возникало у меня, когда я выпускался из школы, института, расставался со своими одноклассниками, одногруппниками. Это совсем не означает, что после выпуска я ни с кем больше не виделся, не общался. Нет, они продолжают быть близкими друзьями. Так и здесь, мы не расстаемся, мы все еще будем одной крепкой «реальной» семьей. Этот проект останется навсегда в наших сердцах. В сердцах миллионов зрителей, таких же как мы “обычных пацанов”», – отмечает Наумов.

Прощальный сезон «Реальных пацанов» обещает сразу несколько знаковых возвращений: зрители снова увидят в кадре всех девушек полицейского Базанова, а в последней серии – Антоху Богданова, с которым Коля и Вова в последние годы виделись не так часто, как им хотелось бы.

Сценарий финальной серии написал один из «отцов» сериала, сооснователь Good Story Media и генеральный продюсер проекта Антон Зайцев – именно он в своё время придумал идею сериала и написал самую первую серию теперь уже культовой истории, он же её и завершает.

«В свое время мы первые вывели гламурное, плоское российское телевидение нулевых из пластмассовых декораций павильонов и залитых студийным светом картонных комнат в реальность улиц, дворов и квартир обычных людей. Но настало время завершить сериал. Авторская группа не хотела, чтобы сериал заканчивался. Слезы застилали им глаза, как только они начинали ее писать. Пришлось это сделать мне. Я хотел написать последнюю серию сериала еще после первого сезона. 13 лет откладывал и вот, наконец-то, получилось. Дальше будут новые проекты. Мне бы точно хотелось не отпускать формат псевдодокументального ситкома. Никто в России не умеет делать его смешно, кроме нас», – заключает сооснователь Good Story Media, генеральный продюсер сериала «Реальные пацаны» Антон Зайцев.
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