Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами

что почитать?

«Мы очень закрытая нация»: Марина Александрова об открытых отношениях

«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября

Премьера состоится в 2024 году

Теннисистка Светлана Кузнецова попадет на прием к психологу-провокатору Максиму Матвееву в третьем сезоне «Триггера»

Это альманах, состоящий из откровенных историй о любви

Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko

Картина «Юпитер» описывается как безжалостное исследование власти и коррупции

Новости кино

Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки»

Новые эпизоды выйдут на ТВЦ в следующем году