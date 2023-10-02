Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами

Продюсерский центр Originals Production и кинокомпании «LOOKFILM» и «Место силы» приступили к съемкам приключенческой мистической черной комедии для Okko «ФГУП ЛУЧ», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Это прежде всего очень смешной сериал. При этом жанровая оболочка, как это часто бывает, позволяет авторам «ФГУП ЛУЧ» прямо проговорить какие-то важные и глубокие вещи о природе добра и зла и соотношении между ними в реальной жизни. Евгений Никишов, мой коллега и один из продюсеров проекта, сказал, что этот сериал про супергероя в семейных трусах, и эта формулировка настолько емкая, что ни добавишь, ни убавишь. Мне кажется, что «ФГУП ЛУЧ» очень самобытный и ни на кого не похож несмотря на то, что тема нечисти и вампиров сейчас очень популярна. Отчасти можно провести параллели с «Ночным дозором», но с совершенно иным юмором и другими героями», – говорит Борис Хлебников.
Восьмисерийный проект расскажет историю охотников за нечистью: за скучной аббревиатурой ФГУП ЛУЧ скрывается отдел по борьбе с вампирами, демонами и паранормальными явлениями. Неудачник и подкаблучник Коля случайно сталкивается с оперативниками «Луча», и в нем узнают «избранного». Именно ему предстоит спасти мир от страшного зла, только в чем его суперсила и как ее проявить, не знает никто. Избранность становится его проклятьем и разрушает его обывательский мир.
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