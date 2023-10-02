Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Основатель»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами

2 октября
2023 год

Новости кино >>
2 октября 2023

Продюсерский центр Originals Production и кинокомпании «LOOKFILM» и «Место силы» приступили к съемкам приключенческой мистической черной комедии для Okko «ФГУП ЛУЧ», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами
фото: Пресс-служба Okko

Режиссером-постановщиком мистического драмеди выступает Александр Собичевский, продюсируют проект Евгений Никишов, Валерий Федорович, Александр Плотников, Борис Хлебников, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская и Гавриил Гордеев.

«Это прежде всего очень смешной сериал. При этом жанровая оболочка, как это часто бывает, позволяет авторам «ФГУП ЛУЧ» прямо проговорить какие-то важные и глубокие вещи о природе добра и зла и соотношении между ними в реальной жизни. Евгений Никишов, мой коллега и один из продюсеров проекта, сказал, что этот сериал про супергероя в семейных трусах, и эта формулировка настолько емкая, что ни добавишь, ни убавишь. Мне кажется, что «ФГУП ЛУЧ» очень самобытный и ни на кого не похож несмотря на то, что тема нечисти и вампиров сейчас очень популярна. Отчасти можно провести параллели с «Ночным дозором», но с совершенно иным юмором и другими героями», – говорит Борис Хлебников.

Восьмисерийный проект расскажет историю охотников за нечистью: за скучной аббревиатурой ФГУП ЛУЧ скрывается отдел по борьбе с вампирами, демонами и паранормальными явлениями. Неудачник и подкаблучник Коля случайно сталкивается с оперативниками «Луча», и в нем узнают «избранного». Именно ему предстоит спасти мир от страшного зла, только в чем его суперсила и как ее проявить, не знает никто. Избранность становится его проклятьем и разрушает его обывательский мир.

Главные роли исполняют Алексей Базанов, Илья Соболев, Сергей Гилев, Тимофей Трибунцев, Степан Девонин, Антон Филипенко, Владимир Симонов, Евгений Муравич, Ольга Лапшина, Евгения Калинец и Саша Бортич.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
вампирымистикаОККОРоссийские сериалы
персоны
Алексей БазановАлександра БортичСергей ГилёвГавриил ГордеевСтепан ДевонинЭльвира ДмитриевскаяЕвгения КалинецОльга ЛапшинаЕвгений МуравичЕвгений НикишовАлександр Плотников (II)Владимир СимоновАлександр СобичевскийИлья СоболевТимофей ТрибунцевВалерий ФедоровичАнтон ФилипенкоБорис ХлебниковСергей Шишкин (IV)
фильмы
ФГУП "Луч"

фотографии >>
Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами фотографии
Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами фотографии
Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами фотографии
Борис Хлебников и Гавриил Гордеев продюсируют сериал «ФГУП ЛУЧ» о борьбе с вампирами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Основатель»

Скорбим

Виталий Коняев
30 сентября ушёл из жизни актёр Виталий Коняев.

День рождения >>

Андрей Анкудинов
Лидия Вележева
Артём Волков
Андрей Данилко
Тунгышбай Жаманкулов
Людмила Крылова
Илья Малаков
Игорь Миркурбанов
Евгений Сидихин
Камилла Белль
Лоррейн Бракко
Эвери Брукс
Марибель Верду
Граучо Маркс
Ромина Пауэр
Эфрен Рамирес
все родившиеся 2 октября >>

Афиша кино >>

Пожары
драма, исторический фильм, экранизация
Канада, Франция, 2010
Алексей Балабанов. Послесловие…
Россия, 2023
Первая любовь
драма
Россия, 2023
Школа магических зверей. Тайна подземелья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
30 ночей с бывшей
комедия, мелодрама
Аргентина, 2022
Гардемарины 1787. Мир
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2020
Грани любви
драма, комедия
Франция, 2022
Дом тысячи дверей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Дурные деньги
биография, драма, комедия
США, 2023
Капкан: Судная ночь
триллер
США, Франция, 2023
Повелитель ветра
биография, драма, приключения
Россия, 2023
Сестра, действуй!
комедия
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?