Вот они – секунды мои: трейлер «Планеты Максимус» Саши Петрова

Опубликован трейлер киноверсии спектакля Саши Петрова «Планета Максимус», который был вдохновлен трагической судьбой его друга Макса. В центре сюжета — основанные на реальных событиях отношения Макса и его девушки Кати. Это очень личный разговор со зрителями о настоящем чувстве, бесконечности жизни и о том, где обитают наши мечты после нас. Уникальная постановка объединила в себе кино, театр, поэзию и музыку в исполнении группы Ocean Jet.
«История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от успеха спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, Вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», – отмечает Петров.
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
По словам продюсера проекта Анастасии Сайфулиной, «киноверсия получилась еще более объемной и интересной, и она точно передает всю энергетику, которая идет от игры Саши на сцене». Этот фильм для всех, не только для сашиной фан-базы, это прекрасный способ провести время, отвлечься от вещей, которые тревожат, немного побыть с собой».
В российских кинотеатрах проект можно будет увидеть с 19 октября.
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