Сергей Безруков начнет расследовать смерть манекенщицы 9 октября

что почитать?

«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября

Новые эпизоды выйдут на ТВЦ в следующем году

Алексей Морозов попадает в любовный треугольник в продолжении «Детектива на все руки»

Юрий Колокольников выживает в постапокалиптическом мире в приключенческом экшне «Последний Ронин»

Это альманах, состоящий из откровенных историй о любви

Никакого интима: сериал Дарьи Мороз «Секс. До и после» выходит 12 октября в Okko

Интервью

Александр Велединский: «Пока мы спрашиваем «ты за красных или за белых», жизнь в стране к лучшему не изменится»

Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему