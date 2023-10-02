Сергей Безруков начнет расследовать смерть манекенщицы 9 октября

Действие сериала происходит в Москве в 1974 году. Осенним вечером во время премьерного показа в подсобке Дома моделей на Кузнецком мосту обнаружена повешенной ведущая манекенщица – Мила Никанорова. К расследованию приступает принципиальный и упрямый следователь МУРа Кирилл Бессонов, который выясняет, что за блестящим фасадом Дома Моделей происходит множество темных дел, в которые и оказалась втянута роскошная красавица, выпускница МГУ Мила Никанорова. Контрабанда драгоценностей; девочки, которых подкладывает под нужных людей сотрудничающая с КГБ профорг; поставки фурнитуры для подпольного производства на ткацкой фабрике и многое другое.
«Бизон – это прозвище моего героя, так его за глаза называют знакомые и коллеги и не просто так, а за волевой характер и прямоту, за настойчивость и напор, когда дело касается расследования преступлений. Майор Бессонов – неординарный, он очень разный в своих проявлениях и, конечно, без лирической линии в сериале тоже не обошлось. Для меня этот проект — актерская удача и очень интересная история», – отмечает Сергей Безруков.
«Сценарий мы писали более пять лет, и я очень доволен тем, каким захватывающим он получился. Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей – особенно интересным и притягательным. Художники воссоздали атмосферу, декорации, костюмы Москвы 70-х годов, и это было самым сложным в реализации такого замысла. Ну и кто знает, возможно, «Бизон: Дело манекенщицы» станет началом большой детективной саги, которая будет иметь продолжение», – говорит Тодоровский.
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