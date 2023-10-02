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Открыт прием заявок на студенческий конкурс короткого метра «Кино с человеческим лицом»

2 октября
2023 год

Новости кино >>
2 октября 2023
Открыт прием заявок на IV Всероссийский студенческий конкурс короткометражных фильмов «Кино с человеческим лицом», сообщается на официальном сайте смотра.

Открыт прием заявок на студенческий конкурс короткого метра «Кино с человеческим лицом»
фото: Оргкомитет конкурса

К участию приглашаются студенты режиссерских факультетов творческих ВУЗов и киношкол России, чье короткометражное кино было снято в 2022–2023 учебном году. Заявки принимаются до 1 ноября.

На рассмотрение принимаются как игровые, так и документальные работы хронометражем до 15 минут. Призовой фонд конкурса составляет 300 тысяч рублей, он будет разделен между двумя фильмами.
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