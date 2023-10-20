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Мария Мацель, Анастастия Талызина и Стася Милославская стали «Взрослыми»

20 октября
2023 год

Новости кино >>
20 октября 2023

Продюсерский центр Originals Production и киностудия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского приступили к съемкам драмеди «Взрослые» – режиссерского дебюта Екатерины Тодоровской, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, для которого создается проект.

Мария Мацель, Анастастия Талызина и Стася Милославская стали «Взрослыми»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Я написала историю про себя и своих подруг. Про нашу дружбу и про наше взросление. Так часто бывает, что в 25 лет ты еще не знаешь, кем хочешь стать и не нашел любовь всей своей жизни. Ты страдаешь, мучаешься, ждешь совета от подруги. Ты ищешь себя. Мне кажется, это должно быть близко каждому», – отмечает Тодоровская.

Главные героини – 25-летние Лиза, Соня и Яна, которые выросли на одной даче и дружат с детства, однако они все еще не знают, кем хотят быть, личная жизнь не клеится. Они ищут себя, взрослеют. Они хотят быть счастливыми, и каждая ищет свой путь. Подруг сыграли Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская.

«Моя героиня Соня – девушка далекая от меня, девочка очень благополучная, в розовых очках, из хорошей семьи, у которой вся жизнь расписана на 10 лет вперед. Она структура, я – хаос. Но как мне кажется, все же точки соприкосновения я с ней нашла. Интересно поиграть такую героиню, даже в какой-то степени душную», – говорит Милославская.

Съемки сериала «Взрослые» пройдут до конца 2023 года. Премьера в Okko запланирована на 2024 год.
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Мария Мацель, Анастастия Талызина и Стася Милославская стали «Взрослыми» фотографии
Мария Мацель, Анастастия Талызина и Стася Милославская стали «Взрослыми» фотографии
Мария Мацель, Анастастия Талызина и Стася Милославская стали «Взрослыми» фотографии
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